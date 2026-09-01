I Maneskin a Sanremo (forse con il disco nuovo)

Allora è confermato: i Måneskin saranno al prossimo Festival di Sanremo. Reunion in grande stile proprio nello stesso teatro dove nel 2021 è decollata la loro storia internazionale. Lo ha garantito ieri Stefano De Martino a «Tv Sorrisi e Canzoni». È la prima notizia ufficiale sull’edizione 2027, accompagnata anche da un vago «ci saranno altri ospiti internazionali» che si sposa alle indiscrezioni sulla possibile presenza di Dua Lipa. Comunque per i Måneskin è anche la conferma che non si sono sciolti come qualcuno (molti) aveva ipotizzato durante la loro pausa con tanto di disco e tour solista di Damiano e le fughe da deejay e produttrice di Victoria De Angelis. Per carità, è una notizia ampiamente anticipata e quindi non è così sorprendente. Più golosa invece la prospettiva che i brani in gara potrebbero essere «solo» 24.

Questa sì che sarebbe la vera notizia positiva.