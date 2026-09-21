Sanremo 2027, uscito il regolamento: 24 artisti in gara, la novità della Serata-performance per scegliere chi andrà all’Eurovision

A cinque mesi di distanza dall’inizio del Festival di Sanremo la Rai ha pubblicato il regolamento ufficiale della kermesse. Si partirà il 16 febbraio con la prima delle cinque serate in programma per arrivare alla finale del 20 febbraio, che decreterà il vincitore di Sanremo 2027. La 77esima edizione del Festival, che è affidata a Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, avrà non poche novità a cominciare dalla serata speciale, la quarta, che decreterà chi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest indipendentemente dalla vittoria di Sanremo.

Gli artisti in gara

La lista dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo sarà resa nota nei prossimi mesi, ma nell’attesa di conoscere i nomi dei cantanti - che si esibiranno sul palco del teatro Ariston - la Rai ha reso noto che saranno 24 gli artisti in gara. Tra questi ci sarà anche il vincitore delle Giovani Proposte che uscirà vincitore della serata “Sarà Sanremo” in programma a dicembre 2026.

Le cinque serate

I ventiquattro artisti in gara si esibiranno tutti sia nel corso della prima serata, martedì 16 febbraio 2027, sia nella seconda prevista mercoledì 17 febbraio. A fare la differenza sarà il sistema di votazione: nel corso della serata inaugurale si esprimeranno la giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria Popolare, mentre nella seconda voteranno solo la giuria delle Radio e la giuria Popolare. La terza serata sarà quella delle Cover, dove gli artisti si esibiranno in coppia con gli ospiti sulle note di canzoni del repertorio italiano o internazionale. Le votazioni avranno valenza solo per la serata e non influenzeranno la classifica finale del Festival. La quarta serata, denominata Performance, rappresenta invece una novità e anticipa la finalissima prevista sabato 20 febbraio, dalla quale uscirà il nome del vincitore del Festival.

La serata Performance

La grande novità di Sanremo 2027 è rappresentata dalla serata Performance ovvero la quarta, prevista venerdì 19 febbraio. I ventiquattro artisti in gara porteranno sul palco dell’Ariston il loro inedito ma con modalità esecutive, interpretative e di messa in scena differenti rispetto alla gara classica. Le esibizioni saranno votate da una giuria Internazionale di Esperti e dalla giuria Popolare e l’artista primo nella classifica sarà proclamato vincitore della Serata Performance. Il risultato del venerdì non si sommerà alle votazioni delle due serate iniziali in vista della finale di Sanremo, ma decreterà il nome dell’artista che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Chi va all’Eurovision

Per la prima volta nella storia del Festival degli ultimi anni, il vincitore di Sanremo 2027 potrebbe non essere colui che andrà all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dei colori italiani. All’Esc 2027 di maggio andrà infatti il vincitore della serata Performance, indipendentemente da chi vincerà il Festival di Sanremo. L’onere sarà affidato alla Giuria Popolare e alla Giuria Internazionale di Esperti che avranno pari influenza (50%+50%) sul risultato complessivo delle votazioni della quarta serata.