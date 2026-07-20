Noemi cade dal palco e viene portata in ospedale. Come sta la cantante

Momenti di paura, tra i fan e lo staff di Noemi, per la caduta della cantante dal palco durante il concerto gratuito a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Si è infatti necessaria un'ambulanza che l’ha trasportata nel vicino ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto.

Cosa è successo

Nei video che si vedono sui social e registrati dai fan presenti all’evento, si vede la 44enne romana incitare il pubblico invitandoli ad alzare le mani avvicinandosi sempre di più alla fine del palco. Improvvisamente, Noemi ha perso l’equilibrio cadendo di sotto: alle sue spalle si vede la faccia della corista, visibilmente preoccupata, che corre verso di lei.

Come sta Noemi

La cantante sta bene ma le informazioni che sono giunte sono ancora frammentarie: i giornali locali parlano di una ferita alla testa e una potenziale frattura al naso ma non sono arrivate, nemmeno dallo staff di Noemi, comunicazioni ufficiali in merito. Dopo una prima medicazione dei sanitari del 118, la corsa in ospedale per fare tutti gli ulteriori accertamenti del caso.

La caduta di Noemi è la cosa random che vedrete questa nottepic.twitter.com/5N1ZLeg3SS — Edo (@rienneva_plus) July 19, 2026

La nota del Comune

Ovviamente, il concerto è stato sospeso (intorno alle 22.30). Sulla propria pagina Facebook, il Comune di San Salvo Marina ha diramato un post dove si spiega che, per rispetto verso Noemi, non si sarebbero svolti i fuochi d’artificio previsti alla fine dell’esibizione. “Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione. Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto, l’Amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera (ieri, ndr)”.

Le prossime tappe dell’artista

Queste ore