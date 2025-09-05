Problemi per Lady Gaga, costretta ad annullare il concerto a pochi minuti dall'inizio

Problemi di salute per Lady Gaga che si è vista costretta ad annullare un concerto del suo tour a pochi minuti dall'inizio dell'esibizione. La cantante, infatti, ha dovuto rinunciare alla tappa di Miami del suo tour mondiale intitolato Mayhem Ball che avrebbe dovuto avere luogo lo scorso mercoledì nella città della Florida. L'annuncio è stato fatto dalla stessa Lady Gaga - che in questi giorni è su Netflix con la seconda parte della seconda stagione della serie Netflix Mercoledì - attraverso le storie pubblicate sul suo account Instagram ufficiale. A pochi minuti dall'inizio dello show, infatti, Lady Gaga si sarebbe accorta di avere un problema alle corde vocali che avrebbe potuto rappresentare un "serio rischio" per la sua voce in generale e per l'esibizione live nello specifico. Nonostante la cantante abbia dimostrato sin da subito la volontà di riprogrammare lo show nel più breve tempo possibile, niente ha potuto contro la delusione dei fan accorsi a Miami per sentire dal vivo l'interprete di grandi successi come Bad Romance e Shallow, quest'ultima colonna sonora del film A star is born, di cui è stata protagonista.

La cantante, che ha iniziato il tour lo scorso 16 luglio e si appresta a continuarlo nelle tappe europee, ha detto che durante le prove di martedì e mercoledì mattina si è resa conto che c'era qualcosa che non andava nella voce e dopo aver consultato sia il suo medico che il suo coach vocale ha deciso con estremo rammarico di cancellare il concerto per il rischio che avrebbe potuto comportare e che avrebbe potuto compromettere anche il resto del tour. " Voglio essere determinata ," ha scritto ancora la cantante nelle sue stories " e andare avanti per voi, ma non voglio rischiare danni permanenti alle mie corde vocali. " Poi ha cercato la comprensione dei tanti fan delusi e preoccupati, scrivendo: " Anche se è stata una decisione difficile e dolorosa, so che avrei più paura delle implicazioni a lungo termine sulla mia voce ." Lady Gaga ha dunque chiesto scusa ai suoi fan, sperando che potessero capire e accettare le sue "scuse più sincere e piene di rammarico", comprendendo però anche che la sua priorità deve essere il suo stato di salute, a prescindere dalla "delusione, scoramento e inconveniente" che il suo annuncio può aver causato a chi aveva già pagato il biglietto per il suo show ed era già pronto ad ascoltarla dal vivo.

Al momento non si sa ancora se Lady Gaga salirà sul palco per le prossime tappe del tour, attese a New York il 6 e il 7 settembre. Dopo, la cantante si dovrebbe spostare prima in Canada per poi tornare negli Stati Uniti, con la tappa finale di Chicago, prima di volare verso l'Europa, dove la cantante è attesa anche in Italia e più nello specifico a Milano, dove si dovrebbe esibire il 19 e il 20 ottobre. Il tour di Mayhem Ball, poi, si concluderà a metà dicembre a Sidney, in Australia.

Intanto i fan di Miami sono in attesa di scoprire quando avranno l'occasione di poter partecipare al concerto della cantante, mentre tutti gli altri restano in una vigile preoccupazione per lo stato di salute di Lady Gaga, che nel frattempo ha condiviso sui social il videoclip del suo brano The Dead Dance diretto da