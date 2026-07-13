Ci sono programmi che vanno controtendenza. Oggi va di moda essere superficiali, non dare il peso giusto alle parole, usare i verbi come mannaie e generalizzare sempre? Bene, allora c'è Puzzle di Jodie Alivernini e Riccardo Panzetta con Alessandro Berrettoni (Radio2 al lunedì dalle 22 alle 23). Programma che gode di una bella idea, ossia scomporre e ricomporre la realtà isolando una «parola chiave» che ci serve per capire il mondo che ci accompagna. «Svisceriamo un tema, lo smontiamo e lo ricomponiamo attraverso vari pezzi del puzzle», dice Panzetta. «Un momento della giornata che potrebbe essere insignificante noi invece lo raccontiamo in un modo che solo Puzzle sa fare». E in effetti è così. Nella prima puntata il protagonista è stato il caffè. La seconda, molto divertente, si è concentrata sull'igiene personale, anzi sulla «toletta» come riassume Panzetta usando un termine che la Treccani fa risalire al Diciottesimo secolo. Cultura e leggerezza, così si fa. E così «fare il bagno» diventa un filo conduttore per analizzare come sia cambiata la percezione dell'igiene nel corso dei secoli.E così, dal sapone di Aleppo alla «teoria dei germi di Pasteur» fino «all'invenzione del bidè», Puzzle disegna un tassello della nostra vita quotidiana facendoci capire, per sottrazione o per addizione, altri segmenti della nostra quotidianità. Un modo intelligente (e moderno) di fare radio.
Un "Puzzle" d’autore
Puzzle disegna un tassello della nostra vita quotidiana facendoci capire, per sottrazione o per addizione, altri segmenti della nostra quotidianità
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