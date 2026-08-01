Salmo choc sui social: “Ho il cancro alla pelle per colpa delle creme solari”. È bufera sui social

Ha destato scalpore un recente video del rapper sardo Salmo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, in cui l’artista confessa di avere un tumore alla pelle e imputa la causa del suo stato di salute alle creme utilizzate per proteggersi dal sole. Dichiarazioni che arrivano dopo il video della nutrizionista e specialista in oncologia Debora Rasio, che con certe sue affermazioni sul rapporto creme solari/tumore della pelle ha fatto sollevare la comunità scientifica.

Il video di Salmo, pubblicato su TikTok, ha in poco tempo superato le 10mila reazioni. Nel filmato il rapper mostra una vistosa cicatrice sul volto. “Ho un cancro della pelle, un carcinoma basocellulare“, ha spiegato senza alcuna esitazione. Subito dopo è entrato a gamba tesa nel dibattito scientifico che si sta tenendo in questi giorni, affermando: “Purtroppo io, come tanti, ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle”.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Il rapper ha indicato il segno dell’intervento sotto l’occhio sinistro, dove un tempo si trovava il tumore. Poi ha rivelato: “Mi è stato asportato e adesso sta ricrescendo”.

Una presa di posizione forte, che ha riacceso la polemica sui social.

Tutto è cominciato dalle dichiarazioni della dottoressa Debora Rasio, che in un video pubblicato sui propri canali social aveva spiegato come, a detta sua, è l’esposizione al sole a proteggere la pelle dal carcinoma. In sostanza, l’uso di creme, quindi di filtri solari, non fa altro che aumentare il rischio di insorgenza del tumore. Un filmato che ha sollevato un comprensibile polverone, con tanto di forte levata di scudi da parte della comunità scientifica. L’ Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro sono prontamente intervenuti, rispondendo alle dichiarazioni della Rasio e ricordando che l’80% dei melanomi è correlato ai danni provocati dai raggi ultravioletti. I filtri solari, dunque, servono proprio a schermare la pelle e a proteggerla.

Salmo sembra tuttavia aver sposato la tesi di Debora Rasio. Il rapper stesso ha ammesso di aver preso visione di certi contenuti prima di farsi una teoria.

Chiaramente le parole dell’artista sardo hanno scatenato la reazione degli utenti di TikTok e dei suoi follower. L’opinione si è drasticamente divisa. In tanti hanno attaccato il rapper, accusandolo di dare informazioni pericolose e scorrette. Qualcuno lo ha addirittura segnalato per informazioni false in ambito medico/sanitario. Altri, invece, si sono dimostrati propensi ad ascoltare le sue ragioni.

Intanto i dermatologi della Sidemast (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse) hanno espresso grande preoccupazione per l’impatto che le dichiarazioni di certi personaggi noti possono avere sul pubblico.