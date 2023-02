Sanremo macina record: volano gli ascolti della seconda serata

Per la seconda serata consecutiva il festival di Sanremo fa il record di ascolti con 10.545.000 di spettatori incollati davanti alla tv e uno share pari al 62,3%. Trascurabile la leggera flessione di ascolti rispetto alla prima serata e l'edizione si conferma la migliore di sempre dal 1995 a oggi. Niente a che vedere con i dati dello scorso anno, dove il numero degli spettatori medi fu leggermente superiore (11.320.000) ma lo share non superò il 55.8% anche se la seconda serata andò meglio della prima.

Il trio di conduttori della seconda serata del Festival composto da Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani è riuscito a bissare gli ottimi ascolti dell'esordio con l'unica pecca di avere perso qualche migliaio di spettatori nella seconda parte della serata. Dettagli. Trionfale la prima parte della diretta (dalle 21.18 alle 23.37), che ha raccolto 14 milioni 87 mila spettatori con il 61.1% di share. Tutto merito dell'esibizione di Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi, che hanno infiammato il palco dell'Ariston per venti minuti, facendo cantare tutto il teatro.

Il picco d'ascolto (16 milioni 693 mila spettatori) si è raggiunto proprio quando Gianni Morandi cantava "Uno su mille". Il calo fisiologico, dovuto all'orario, ha toccato invece la seconda parte della serata (dalle 23.40 all'1.40) con 6 milioni 352 mila spettatori (share del 65.6%) che ha regalato, però, a sorpresa un punto in più di share rispetto alla serata precedente. Il picco di share (71.21%) è stato raggiunto, invece, nel momento in cui Amadeus leggeva la top five della classifica della sala stampa intorno all'1.24.

Il record rimane dunque storico e per trovare chi ha fatto meglio di Amadeus bisogna tornare indietro nel tempo al Sanremo 1995, quando Pippo Baudo, Claudia Koll e Anna Falchi ottennero il 65.42% di share. A sorprendere è l'età dei telespettatori che, come evidenziato in conferenza stampa dopo la prima serata, si è notevolmente abbassato - l'età media è stata di 53 anni - in favore di un pubblico sempre più giovane. Si confermano ottimi anche gli ascolti del Dopo Festival di Fiorello. "Viva Rai2 - Viva Sanremo", che segue la diretta della kermesse canora, ha registrato 2.497.000 spettatori con il 60,1% di share.