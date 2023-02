Sanremo 2023: la classifica della seconda serata

Ora ci sono tutti e ventotto. Dal primo classificato all'ultimo. Al termine della seconda serata del festival di Sanremo è stata svelata la classifica generale parziale della kermesse 2023. La graduatoria, passibile chiaramente di futuri colpi di scena, è stata il risulato delle percentuali di voto ottenute dai 14 artisti andati in scena nella prima serata e dai giudizi ottenuti dai 14 cantanti della seconda serata. Le proposte musicali, in questa fase, sono state votate unicamente - in maniera disgiunta - dalle giurie della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web

Ecco la classifica della seconda serata

1) Marco Mengoni – Due vite

2) Colapesce Dimartino – Splash

3) Madame – Il bene nel male

4) Tananai – Tango

5) Elodie – Due

6) Coma_Cose – L’addio

7) Lazza – Cenere

8) Giorgia – Parole dette male

9) Rosa Chemical – Made in Italy

10) Ultimo – Alba

11) Leo Gassmann – Terzo cuore

12) Mara Sattei – Duemilaminuti

13) Colla Zio – Non mi va

14) Paola e Chiara – Furore

15) Cugini di Campagna – Lettera 22

16) Levante – Vivo

17) Mr Rain – Supereroi

18) Articolo 31 – Un bel viaggio

19) Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

20) Ariete – Mare di guai

21) Modà – Lasciami

22) gIANMARIA – Mostro

23) Olly – Polvere

24) LDA – Se poi domani

25) Will – Stupido

26) Anna Oxa – Sali

27) Shari – Egoista

28) Sethu – Cause Perse

Cosa è successo durante la seconda serata

Il terzetto delle meraviglie ha infiammato l'Ariston. Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri hanno acceso la seconda serata della kermesse canora coi loro principali successi, capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico oggi come allora. Per le tre ugole, standing ovation facile e dovuta. Ma lo spettacolo è stato caratterizzato anche da momenti più riflessivi come il monologo di Drusilla Foer e Pegah Moshir Pour sulle violenze in Iran e il discorso (a tratti buonista) di Francesca Fagnani sulle carceri minorili. La giornalista e conduttrice di "Belve" ha affiancato Amadeus e Morandi alla conduzione della serata. E poi, chiaramente, c'è stata la gara musicale: a esibirsi sono stati i 14 artisti in concorso che ancora mancavano all'appello. Durante lo show, un attacco choc da parte di Fedez contro il governo. Per il rapper l'ennesimo sfondone artistico totalmente fuori luogo e destinato a far parecchio discutere.