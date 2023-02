Social impazziti per Morandi, Ranieri e Al Bano: tutti in piedi all'Ariston

Standing ovation per Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano nella seconda serata del festival di Sanremo. I tre artisti, che singolarmente hanno fatto la storia della musica italiana e che mai si erano esibiti insieme su un palco, sono usciti trionfatori dall'esibizione che ha conquistato tutti, dal pubblico in sala fino al temutissimo popolo dei social network, che li ha osannati.

L'esibizione di Ranieri, Al Bano e Morandi

Sul palco del teatro Ariston Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano hanno riproposto una serie di grandi successi del loro repertorio canoro: "Andavo a cento all'ora", "Se bruciasse la città", "Mattino", "Rose rosse", "Scende la pioggia" e "Felicità". Una "sfida" a colpi di cori, acuti e esibizioni tra la gente in platea, che li ha consacrati al cospetto del grande pubblico di Sanremo 2023. Un successo senza tempo sulle note di "Perdere l'amore", "Uno su mille" ed "E' la mia vita". Venti minuti di spettacolo senza tempo, che ha strappato addirittura lacrime e commozione a Gianni Morandi. Ma il tempo per sorridere c'è stato quando Al Bano ha spento le candeline in vista del suo ottantesimo compleanno (a maggio). Quattro torte e qualche flessione per dimostrare di essere sempre in forma.

L'ovazione del popolo dei social