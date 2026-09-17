Vasco Rossi operato alla schiena. Come sta il cantante

“Un piccolo intervento, una breve assenza”. Così Vasco Rossi ha annunciato ai fan di essersi sottoposto a un intervento chirurgico martedì 15 settembre. Lontano dai social da alcuni giorni, il rocker di Zocca è tornato su Instagram per rassicurare i follower sul suo stato di salute, parlando di un’operazione programmata da tempo per risolvere un problema alla schiena che lo tormentava da tempo.

I motivi dell’intervento

Con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram Vasco ha spiegato il motivo dell’intervento: “Ieri mattina mi sono sottoposto a un intervento (già programmato da tempo) di decompressione lombare, per risolvere un fastidioso mal di schiena”. Poi ha rassicurato i fan sulle sue condizioni: “È andato tutto bene, sono già in piedi e verrò dimesso entro la fine della settimana”. Con la sua consueta ironia il rocker ha scelto come sottofondo al post “Amore...Aiuto”, brano del 1982, poi ha scherzato sullo stop forzato: “Adesso qualche giorno di convalescenza… La cosa più grave sarà combattere la noia. Ma sopravviverò anche a questa!”.

Il ritorno sul palco nel 2027

Da anni il cantautore soffriva di problemi alla schiena e in vista degli impegni di giugno 2027, con le dieci date previste a Roma per il “Residency Show” che celebrerà i suoi 50 anni di carriera, ha deciso di operarsi per tornare in forma in vista delle prove per il prossimo anno. Il Blasco ha scelto di comunicare direttamente con i fan, affidando ai social un messaggio per rassicurarli ed evitare speculazioni, come avvenuto negli scorsi giorni, quando si è trovato al centro di alcune fake news, tanto da spingerlo a prendere posizione e a minacciare querele.

L’intervento, dunque, arriva nel quadro della preparazione ai prossimi importanti appuntamenti professionali dell’artista, che guarda già al 2027 e al grande ritorno sul palco dello Stadio Olimpico. Per il momento, però, Vasco dovrà concedersi qualche giorno di riposo e di convalescenza prima di tornare alla sua consueta attività.