Vasco Rossi annuncia il suo Giubileo a Roma: 10 concerti all'Olimpico. Ecco le date

Un evento grandioso, enorme, pazzesco. Vasco Rossi si prepara a festeggiare il mezzo secolo della sua straordinaria carriera mettendo le “tende” a Roma e allo Stadio Olimpico per quella che si annuncia come la più grande residency mai realizzata in Italia. Nel 2027 scatta il “Giubileo” del Blasco con 10 date nella Capitale.

ROMA 2027 Il giubileo di Vasco

50 anni di carriera

1 mese di festa nazionale

10 concerti allo stadio Olimpico

La più lunga residency in uno stadio



Dieci concerti-evento: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027



La scelta di una residency… pic.twitter.com/8dZjCoVA0p — Vasco Rossi (@vascorossi) June 18, 2026

Le date dei concerti

In uno stadio Olimpico dove sono stimati oltre 500mila spettatori, ecco le date dei concerti: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. La scelta di una residency articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco. “Trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità”.

Quando si parla di residency nella musica dal vivo, infatti, si intende una serie concerti in cui un artista si esibisce in una sede fissa per un periodo prolungato invece di spostarsi continuamente da una città all'altra come in un classico tour. L’annuncio è arrivato mentre il cantautore è impegnato a Bari, allo Stadio San Nicola, durante il tour “Non siamo mica gli americani…che loro possono sparare agli indiani”.

Il “Giubileo” di Vasco

“La residency rappresenta così l’atto finale del Giubileo di Vasco, la grande festa nazionale che Roma dedica al Poeta del Rock a partire dalla primavera 2027”, scrive lo staff del 74enne cantautore di Zocca. “Dieci feste all'Olimpico per celebrare cinquant'anni della nostra storia e del nostro presente. Dieci notti per scrivere un'altra pagina di leggenda con la consapevolezza che nessun numero, nessun record, nessuna celebrazione sarà mai più forte della musica, dell'energia del rock e dell'emozione irripetibile dell'incontro sotto al palco tra Vasco e il suo Popolo”.

Quando si potranno acquistare i biglietti

Il promemoria da segnare sul proprio

smartphone o annotare su un pezzo di carta è la data del 6 luglio 2026 per chi fa parte del Blasco Fan Club, da mercoledì 8 luglio per i titolari di Mastercard e da venerdì 10 luglio per la vendita generale aperta a tutti.