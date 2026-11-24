Una lettera di minacce rivolta all’attrice Claudia Coli e alla sua compagnia teatrale ha scatenato la dura reazione del mondo dello spettacolo. A partire dal 24 novembre, metterà in scena al Teatro Belli (Roma) un monologo dedicato alla figura di Margherita Sarfatti, una giornalista, scrittrice e critica d’arte italiana, considerata la prima donna in Europa a esercitare professionalmente la critica d’arte, oltre a essere stata una figura centrale della politica culturale fascista e per circa vent’anni consigliera di Benito Mussolini.

La denuncia dell’attrice

Secondo l’'Adnkronos, tra i minacciati della lettera rivolta a Claudia Coli sarebbe presente anche il Presidente della Commissione cultura della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, il quale avrebbe sporto una denuncia formale alle forze dell’ordine. Poco meno di un mese fa (il 30 ottobre), Mollicone aveva organizzato un convegno incentrato sulla figura di Margherita Sarfatti con la partecipazione della stessa che aveva letto alcuni brani del suo monologo.

Il testo con le minacce

Sul volantino intimidatorio dello spettacolo che durerà fino a domenica 29 novembre, oltre ai riferimenti all’evento, viene fatta menzione di “un’operazione macchiata di rosso con la complicità dei “destri” meloniani (...) mollicosi", definizione che non ha bisogno di interpretazioni ed è evidentemente contro Mollicone. Il testo, che sarebbe opera di sedicenti gruppi fascisti, non va soltanto contro l’autrice ma anche contro chi lavora alla produzione.

Nelle minacce si parla di un’attività di “sorveglianza segreta del teatro durante le repliche”. In uno dei passaggi del testo, si legge quanto segue: “Ancora una volta il palcoscenico diventa tribunale politico contro Mussolini. Ancora una volta la storia nazionale viene trascinata nel fango da una cricca di sinistra che pretende di riscriverla attraverso la provocazione e l’oscenità”. E ancora: “Questo sarebbe teatro? Mussolini: un giornalista senza scrupoli. La marcia su Roma ridotta a cornice di un rapporto carnale. Il duce trasformato in un vigliacco personaggio da camera da letto, ostaggio delle ambizioni delle ebrea Margherita Sarfatti, di cui si celebra l’influenza, occultando le sue responsabilità giudaico-massoniche. Non accettiamo questa operazione macchiata di rosso con la complicità dei ‘destri’ meloniani, dei gabbiani sperduti e mollicci”.

Infine, sono arrivate ulteriori parole di avvertimento e minaccia. “Siete avvertiti. Siamo tornati e controlleremo i vostri spettacoli per denunciare tutte le bugie e le calunnie. Presidieremo segretamente il Teatro Belli, roccaforte delle zecche, già dal 24 novembre, giorno dopo giorno, fino all’ultimo giorno, il 29, sorvegliando tutto quello che succederà”.

“Metodi vigliacchi”

Sul grave episodio si è anche espressa l’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo che manifesta la massima solidarietà. “Sono metodi squadristi, vigliacchi e inaccettabili - dichiara il direttivo dell’associazione - Il teatro è uno spazio di libertà nel quale la cultura si esprime senza padroni e senza piegarsi alle minacce”.