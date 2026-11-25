Una sola parola, scritta su una corona di rose all’ingresso della chiesa: «Grazie». Gliel’ha mandata la Scala. Per una che alla Prima ha vestito mezza platea per mezzo secolo, è il necrologio più giusto e anche il più breve per Lella Curiel. A lei sarebbe piaciuto, perché era una che detestava le chiacchiere.

San Marco, ieri mattina, era piena. Qui Mozart, ancora ragazzino, dormì nel convento degli agostiniani, e qui Verdi diresse per la prima volta il suo Requiem: una chiesa da Prima, insomma. In prima fila la figlia Gigliola, che lei chiamava Gyl e che dal 1994 lavorava al suo fianco nell’atelier e il figlio Gaetano. Tra le panche Carlo Capasa, Andrée Ruth Shammah, Marco Tronchetti Provera, il sovrintendente della Scala Fortunato Ortombina. E poi loro, le signore della Milano bene, quelle che dalla Lella si facevano fare l’abito per le occasioni che contano. Molte ne indossavano uno anche ieri.

Della stilista si è parlato per giorni. Della nonna hanno parlato le nipoti, Vittoria e Ortensia. Hanno raccontato che non voleva essere chiamata nonna, ma «baba», perché «non voleva essere come le altre e non lo era». E hanno lasciato in chiesa la frase che lei avrebbe potuto ricamare sull’etichetta: «L’eleganza, che può essere un’arma, non è come ti vesti ma come ti comporti».

«Se ne va un pezzo di noi, un pezzo di tutti», ha detto Capasa. Che l’ha descritta forte, ironica, rigorosa: «Una donna pazzesca». E ha aggiunto che spera che Milano se la ricordi. Difficile che succeda il contrario: in questa città certe signore non si dimenticano, si citano. «Me l’ha fatto la Curiel» è una frase che a Milano si sentirà ancora per decenni, nei foyer e nei guardaroba.

All’anagrafe era Raffaella Bettinelli, nata a Gardone Riviera nel 1943. Il cognome Curiel viene dalle donne di famiglia: la nonna Ortensia aveva aperto un atelier a Trieste nel 1908, la madre Gigliola ne aprì uno a Milano nel dopoguerra. Lella poteva fare medicina e scelse Balmain. Poi vennero corso Matteotti, Thatcher, Hillary Clinton, l’Ambrogino d’oro e i «lellini». Si ispirava a Vermeer, Boccioni, Hieronimus Bosch, Frida Kahlo, e per questo l’hanno chiamata l’intellettuale della moda. Ha attraversato gli anni d’oro del made in Italy accanto a Krizia, Ferré e Armani, ed era stata vicina di casa di Gianni Versace. Dopo ogni sua sfilata Armani le mandava un mazzo di rose: altri tempi, altra educazione.

Da anni girava con la bombola dell’ossigeno con la disinvoltura con cui un’altra porta la pochette. Faceva beneficenza senza fotografi: la Lega lombarda contro la droga, i bambini con sindrome di Down, i tessuti regalati alla sartoria di San Patrignano. Il bene lo faceva come si portano i gioielli veri, senza farli vedere.

Domani sarebbe stato il giorno del suo pranzo di Natale per i giornalisti. Ed è la prima volta, in tanti anni, che si scrive di lei, sapendo che non leggerà.