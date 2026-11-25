La verità sulla morte di David Rossi si avvicina sempre di più. La Commissione parlamentare di inchiesta che indaga sul probabile omicidio dell’ex capo della Comunicazione di Mps caduto dalla finestra del suo ufficio a Siena dopo una colluttazione il 6 marzo 2013 annuncia tramite il presidente Gianluca Vinci (Fdi) di aver trovato la password per accedere al suo telefonino e di averla comunicata alle Dda di Firenze e Brescia che indagano sulla pista della ’ndrangheta legata alle sponsorizzazioni delle squadre di calcio, basket e rugby come a Viadana, dove c’era il conto di un prestanome del clan Grande Aracri il cui numero era presente sul telefonino di Rossi la sera della morte. «Sarà inviata alle procure segnalando loro l’opportunità di svolgere approfondimenti».

La password funziona ed è saltata fuori grazie al lavoro del consulente della commissione, il tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori. Come ha spiegato Vinci «Rossi aveva diversi indirizzi email e questo era già stato attenzionato e rinvenuto nel 2022, ma mancava la password», una è stata rinvenuta e risulta corretta «tanto che viene richiesto un numero di telefono per il controllo di sicurezza e solo la procura può richiedere la riattivazione di quel numero», ha spiegato il parlamentare meloniano. Nei giorni scorsi il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo aveva scritto proprio a Vinci chiedendogli maggiore coordinamento, Vinci è convinto che «visionare quella casella potrebbe essere interessante perché potrebbe essere stata utilizzata proprio per messaggistica più riservata».

Intanto resta il giallo sull’imprenditore Antonio Muto, l’uomo del conto corrente nella banca di Viadana che per primo avrebbe segnalato l’ipotesi ’ndrangheta e la pista dei soldi come movente attraverso una fantomatica valigetta, come aveva detto a Luca Goracci (all’epoca legale della vedova, ndr). Questo Muto si sarebbe rivolto a lui tra il 2015 e il 2016, sostenendo di avere avuto un appuntamento con Rossi la sera della sua morte, di essere arrivato in ritardo e di aver trovato il corpo a terra nel vicolo Monte Pio, con il vicolo bloccato da più persone. Qualche Muto è già stato sentito ma ha negato, ci sono cinque persone con questo nome nel Mantovano, un’altra decina nella zona dell’Emilia Romagna. Verranno chiamate e identificate per arrivare al vero superteste.