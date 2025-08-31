”Comandano sempre i delinquenti”. Aggredita troupe di Fuori dal Coro a Roma

La troupe di Fuori dal Coro è stata aggredita nella giornata di oggi al Quarticciolo di Roma: a darne notizia è stato Mario Giordano, giornalista e conduttore della trasmissione, che è prevista in partenza per il 7 settembre. " Da quanto tempo denunciamo che quella è una zona fuori controllo? Da quanto raccontiamo che lì comandano gli immigrati spacciatori? Poi nei giorni scorsi un immigrato compra crack al Quarticciolo e va a stuprare donne nel vicino parco. Noi andiamo a raccontare la situazione e scopriamo che nonostante le denunce e le promesse non è cambiato nulla ", ha scritto Giordano denunciando l'evento.

" Al Quarticciolo comandano sempre i delinquenti. Che aspetta il governo a fare qualcosa? Mobilitare l'esercito? Militarizzare la zona? Ministro Piantedosi faccia quello che serve ma lo faccia... Intanto domenica 7 settembre vedrete le immagini ", ha concluso il conduttore dando appuntamento per la nuova stagione del programma, che da quest'anno torna alla collocazione della domenica. I giornalisti della trasmissione hanno ricevuto la solidarietà della politica. " Piena solidarietà alla troupe di Mediaset aggredita al Quarticciolo mentre stavano semplicemente facendo il loro lavoro. Evidentemente nel quartiere c'è chi si oppone al cambiamento e non vuole che venga raccontata la realtà dei fatti. Addirittura mesi fa qualcuno ha persino manifestato contro l'inclusione del Quarticciolo nel decreto Caivano ", ha dichiarato il consigliere di Fratelli d'Italia, Federico Rocca.