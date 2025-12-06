Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Certi amori

Mykonos, la convivenza, l'ultima estate separati: la storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

L'influencer e Vezil hanno vissuto una lunga storia: dal colpo di fulmine a Mykonos nel 2009 all'addio nel 2022

Mykonos, la convivenza, l'ultima estate separati: la storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil
I punti chiave

Tre anni fa finiva la lunga storia tra Valentina Ferragni e Luca Vezil, una delle coppie più social di sempre. La sorella di Chiara Ferragni e l'igienista dentale hanno vissuto il loro amore sotto i riflettori, complice la popolarità della sorella di Valentina e la condivisione della loro vita privata su Instagram. Ripercorriamo le tappe della loro storia dall'incontro a Mykonos nel 2009 all'addio del 2022.

La vacanza a Mykonos

Estate 2009. Valentina Ferragni ha 18 anni e frequenta il liceo linguistico di Cremona. Contrariamente alla sorella, Chiara, che sta diventando popolare grazie al suo blog The Blonde Salad, Valentina vive una vita normale e lontana dai riflettori. Durante una vacanza a Mykonos insieme ad alcune amiche incontra Luca Vezil. Tra i due c'è un vero e proprio colpo di fulmine, che scocca tra le stradine affollate dell'isola greca, ma entrambi sono impegnati in altre relazioni e quel gioco di sguardi è destinato a rimanere in sospeso.

Quattro anni dopo

E' il 2013. Valentina frequenta all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e una sera, in un locale, quasi per caso, incontra nuovamente Luca. Lui studia per diventare un igienista dentale e vive a Genova. Entrambi sono single e il ricordo di Mykonos è ancora vivido. "Per anni non ci siamo visti, ma ci siamo sempre pensati", racconterà a Verissimo Valentina: "Dopo quattro anni ci siamo ritrovati e quando ci siamo rivisti è sbocciato l'amore".

La storia a distanza

Tra Luca e Valentina comincia una relazione a distanza. Entrambi frequentano l'università ma Luca a Genova e Valentina a Milano. "Studiavo all'università, la sera consegnavo le pizze e di giorno facevo il bagnino. Raccoglievo i soldi in pizzeria, a Genova, e poi raggiungevo la mia fidanzata a Milano per spenderli", racconterà Vezil, parlando degli anni vissuti facendo la spola tra la Liguria e il capoluogo lombardo.

La convivenza

Ottobre 2015. Con una tesi sull'influenza dei social blogger nella società Valentina Ferragni si laurea a Milano. Per la sorella di Chiara Ferragni è l'inizio di una nuova fase della sua vita, fatta anche di social e condivisione. "Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po' restia perché lo faceva già sua sorella. Con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare", racconterà Luca al Corriere anni dopo. Ma per la coppia è tempo anche di convivenza e Luca si trasferisce da Genova a Milano.

In giro per il mondo

Tra il 2016 e il 2019 la storia di Luca e Valentina è segnata da sogni comuni e progetti social. Mentre girano il mondo e partecipano ad eventi, fashion week e premier, la coppia condivide con i fan foto e video della propria quotidianità; un diario privato reso pubblico grazie a Instagram, che diventa anche spunto per nuovi progetti professionali.

La crisi del settimo anno

Giugno 2020. Il lockdown si è appena concluso e dopo avere trascorso due mesi chiusi nel loro appartamento milanese, Luca e Valentina festeggiano sette anni di fidanzamento. Il tutto mentre le riviste di gossip parlano di crisi e allontanamento. Con un post pubblicato sui social, però, Ferragni e Vezil dichiarano tutto il loro amore: "Guardarsi dopo 7 anni come si guarda un tramonto. Ti guardo ancora come un tramonto sul lago. Sempre al tuo fianco". Nel 2021, però, la coppia vive un momento di forte apprensione a causa del tumore della pelle che Valentina scopre di avere sul viso.

"I Ferragnez? Un'accademia militare". La verità di Luca Vezil sull'ex fidanzata

L'estate separata

Luglio 2022. Per la prima volta in nove anni di relazione Valentina e Luca trascorrono le vacanze estive lontani l'uno dall'altra. Ad annunciarlo è Vezil con un lungo post Instagram: "Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine il lavoro". Luca assicura che Valentina lo ha sostenuto nella sua scelta, ma di fatto lui trascorre l'estate alle isole Canarie e lei tra Ibiza e la costa Azzurra insieme alla sorella Chiara e alle amiche. Le voci di una crisi profonda tra i due cominciano a circolare con insistenza.

L'addio definitivo

I rumors sulla crisi trovano conferma all'inizio dell'autunno 2022. A ottobre Valentina e Luca pubblicano sulle rispettive pagine Instagram un comunicato congiunto che sancisce l'addio: "Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiediamo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta".

I motivi della rottura

Mesi dopo la fine della loro relazione Valentina rilascia un'intervista nella quale spiega che la crisi con Luca era cominciata prima dell'estate 2022 e che la decisione di lasciarsi è stata sua: "Come ogni coppia, c'erano degli alti e dei bassi, e io personalmente non ho mai voluto mostrare i bassi o condividere i bassi con nessuno.

Ma purtroppo c'erano e quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi". Oggi Vezil e Ferragni hanno voltato definitivamente pagina. Lei è legata a Matteo Napoletano, lui è da poco tornato single dopo una storia con l'influencer Virginia Stablum.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica