Mykonos, la convivenza, l'ultima estate separati: la storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Tre anni fa finiva la lunga storia tra Valentina Ferragni e Luca Vezil, una delle coppie più social di sempre. La sorella di Chiara Ferragni e l'igienista dentale hanno vissuto il loro amore sotto i riflettori, complice la popolarità della sorella di Valentina e la condivisione della loro vita privata su Instagram. Ripercorriamo le tappe della loro storia dall'incontro a Mykonos nel 2009 all'addio del 2022.

La vacanza a Mykonos

Estate 2009. Valentina Ferragni ha 18 anni e frequenta il liceo linguistico di Cremona. Contrariamente alla sorella, Chiara, che sta diventando popolare grazie al suo blog The Blonde Salad, Valentina vive una vita normale e lontana dai riflettori. Durante una vacanza a Mykonos insieme ad alcune amiche incontra Luca Vezil. Tra i due c'è un vero e proprio colpo di fulmine, che scocca tra le stradine affollate dell'isola greca, ma entrambi sono impegnati in altre relazioni e quel gioco di sguardi è destinato a rimanere in sospeso.

Quattro anni dopo

E' il 2013. Valentina frequenta all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e una sera, in un locale, quasi per caso, incontra nuovamente Luca. Lui studia per diventare un igienista dentale e vive a Genova. Entrambi sono single e il ricordo di Mykonos è ancora vivido. " Per anni non ci siamo visti, ma ci siamo sempre pensati", racconterà a Verissimo Valentina: "Dopo quattro anni ci siamo ritrovati e quando ci siamo rivisti è sbocciato l'amore ".

La storia a distanza

Tra Luca e Valentina comincia una relazione a distanza. Entrambi frequentano l'università ma Luca a Genova e Valentina a Milano. " Studiavo all'università, la sera consegnavo le pizze e di giorno facevo il bagnino. Raccoglievo i soldi in pizzeria, a Genova, e poi raggiungevo la mia fidanzata a Milano per spenderli ", racconterà Vezil, parlando degli anni vissuti facendo la spola tra la Liguria e il capoluogo lombardo.

La convivenza

Ottobre 2015. Con una tesi sull'influenza dei social blogger nella società Valentina Ferragni si laurea a Milano. Per la sorella di Chiara Ferragni è l'inizio di una nuova fase della sua vita, fatta anche di social e condivisione. " Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po' restia perché lo faceva già sua sorella. Con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare", racconterà Luca al Corriere anni dopo. Ma per la coppia è tempo anche di convivenza e Luca si trasferisce da Genova a Milano.

In giro per il mondo

Tra il 2016 e il 2019 la storia di Luca e Valentina è segnata da sogni comuni e progetti social. Mentre girano il mondo e partecipano ad eventi, fashion week e premier, la coppia condivide con i fan foto e video della propria quotidianità; un diario privato reso pubblico grazie a Instagram, che diventa anche spunto per nuovi progetti professionali.

La crisi del settimo anno

Giugno 2020. Il lockdown si è appena concluso e dopo avere trascorso due mesi chiusi nel loro appartamento milanese, Luca e Valentina festeggiano sette anni di fidanzamento. Il tutto mentre le riviste di gossip parlano di crisi e allontanamento. Con un post pubblicato sui social, però, Ferragni e Vezil dichiarano tutto il loro amore: " Guardarsi dopo 7 anni come si guarda un tramonto. Ti guardo ancora come un tramonto sul lago. Sempre al tuo fianco ". Nel 2021, però, la coppia vive un momento di forte apprensione a causa del tumore della pelle che Valentina scopre di avere sul viso.

L'estate separata

Luglio 2022. Per la prima volta in nove anni di relazione Valentina e Luca trascorrono le vacanze estive lontani l'uno dall'altra. Ad annunciarlo è Vezil con un lungo post Instagram: "C irca un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine il lavoro". Luca assicura che Valentina lo ha sostenuto nella sua scelta, ma di fatto lui trascorre l'estate alle isole Canarie e lei tra Ibiza e la costa Azzurra insieme alla sorella Chiara e alle amiche. Le voci di una crisi profonda tra i due cominciano a circolare con insistenza.

L'addio definitivo

I rumors sulla crisi trovano conferma all'inizio dell'autunno 2022. A ottobre Valentina e Luca pubblicano sulle rispettive pagine Instagram un comunicato congiunto che sancisce l'addio: " Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiediamo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta ".

I motivi della rottura

Mesi dopo la fine della loro relazione Valentina rilascia un'intervista nella quale spiega che la crisi con Luca era cominciata prima dell'estate 2022 e che la decisione di lasciarsi è stata sua: " Come ogni coppia, c'erano degli alti e dei bassi, e io personalmente non ho mai voluto mostrare i bassi o condividere i bassi con nessuno.

Ma purtroppo c'erano e quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho presodi questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi". Oggi Vezil e Ferragni hanno voltato definitivamente pagina. Lei è legata a, lui è da poco tornato single dopo una storia con l'influencer