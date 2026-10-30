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Nazionale

Corteo dei pro Pal a Torino: la convocazione di Askatasuna termina con gli scontri

Gli agenti della squadra mobile hanno bloccato i manifestanti nel centro di Torino: contro di loro lanci di bottiglie e non solo

Alessandra Corradi
Corteo in occasione dello sciopero generale nazionale serale Torino per Gaza Torino, Italia, Venerdì 30 ottobre 2026 (Foto di Daniele Solavaggione/Lapresse)
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Seconda chiamata di corteo e nuove violenze a Torino in serata, quando alla convocazione di Askatasuna hanno risposto anche le frange pro Pal più oltranziste. Erano alcune migliaia in piazza e dopo aver vagato per il centro storico cittadino nel tentativo di evitare i blocchi della polizia, schierata a protezione della città, sono venuti a contatti con gli agenti in via Roma, dove ci sono state alcune cariche di alleggerimento e lanci di bottiglie.

I manifestanti hanno aggirato il cordone delle forze dell’ordine posizionato attorno alle vie principali del centro storico. Sono passati prima da corso Regina Margherita poi da piazza Vittorio Veneto hanno preso via Principe Amedeo, per poi approdare in piazza Carignano e infine via Roma. Qui si è arrivati allo scontro. “Meloni stiamo arrivando”, hanno scandito durante il corteo, non lesinando insulti alle forze dell’ordine e intonando cori per la Palestina.

“Ci siamo ripresi il centro, via Roma, che ci avevano negato”, hanno poi gridato al microfono, facendo riferimento a quanto accaduto nella mattinata di oggi, quando non erano riusciti ad attraversare il centro storico cittadino

Torino
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