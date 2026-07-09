"Cosa guardi? Sono uomo e musulmano". E sfregia una ragazza al volto. Choc in Piazza Duomo a Milano

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Un'aggressione improvvisa, in pieno centro a Milano, culminata con una giovane sfregiata al volto. È accaduto intorno alle 15.30 lungo la banchina della metropolitana M3 alla fermata Duomo, direzione Comasina, dove un 27enne di origine algerina, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di aver aggredito una ragazza di 23 anni, di origine marocchina.

Secondo quanto ricostruito, poco prima dell'aggressione l'uomo avrebbe urlato alla giovane: "Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano". Subito dopo l'avrebbe colpita al volto, provocandole una ferita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla 23enne

prima di trasportarla in ospedale in codice giallo. La giovane è regolarmente residente in Italia.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio e chiarire il movente dell'aggressione.