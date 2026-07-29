Trieste, nave di ricerca antartica, Valditara scopre la targa dedicata a Laura Bassi: “Un esempio del genio femminile”

“Laura Bassi è un esempio del genio femminile nella ricerca e nello studio, un modello per una effettiva parità di genere anche nei settori scientifici”. Con queste parole, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto accompagnare la scopertura della targa dedicata a colei che fu la prima docente universitaria della storia, sulla nave rompighiaccio dell’OGS che porta il suo nome, Laura Bassi Veratti (Bologna 1711-1778). “Dedico questa giornata alle studentesse, alle docenti e alle ricercatrici”.

Nel 2019, a Capo del Dipartimento Ricera del Miur, fu proprio Valditara a suggerire di battezzare con il nome della fisica bolognese la nave oceanografica, utilizzata per l’attività scientifica e il supporto logistico alle esplorazioni antartiche italiane.

“Dobbiamo rendere merito al contributo femminile nel progresso accademico e nella cultura italiana”, ha aggiunto il Ministro. “Un apporto non sempre adeguatamente riconosciuto. L’evento di oggi ci dà anche modo di confermare e rinnovare il nostro impegno per superare i divari di genere nello studio e nell’orientamento lavorativo verso i settori scientifici, rafforzando le competenze Stem, con particolare attenzione alle studentesse perché possano dare il meglio delle loro capacità anche in questo settore. La parità di genere parte dalla scuola, ed è un punto qualificante della nostra azione, a partire dalle nuove Linee guida per l’educazione civica e dai Programmi scolastici.