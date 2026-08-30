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Nazionale

Di Battista ricoverato all’Avana: “Lucido, ha parlato con i medici”. Il post sui social: “Ce la metterò tutta per tornare presto”

L’ex deputato dei 5 Stelle, seppur vigile, è ancora in condizioni gravissime. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe perso conoscenza dopo essere stato colpito da un ictus

Redazione web
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Alessandro Di Battista, ricoverato ora a L’Avana dopo il forte malore accusato venerdì a Santa Clara, a Cuba, torna a farsi sentire. Sotto un post su Instagram di Ilaria Loquenzi, l’ex deputato del Movimento 5 stelle scrive: ‘’Ce la metterò tutta per tornare presto’’ e lascia anche un like.

L’ex deputato grillino è arrivato all’ospedale Hermanos Ameijeiras de L’Avana, dove è stato trasferito da Santa Clara per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. A quanto riferiscono fonti informate, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con il personale sanitario. Il trasferimento a L’Avana è stato disposto dai medici per consentirgli di effettuare esami più approfonditi, tra cui una Tac con contrasto.

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