Incidente stradale per Alberto Stefani mentre va al federale della Lega: “Il rischio è stato alto”

Paura per Alberto Stefani. Il presidente del Veneto è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un camion all’altezza di Treviglio, in provincia di Bergamo, mentre era diretto a Milano per partecipare al consiglio federale della Lega.

A bordo dell’auto di proprietà del governatore viaggiavano anche la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto e una terza persona, che si trovava alla guida del mezzo. L’incidente, secondo le prime informazioni disponibili non ha avuto conseguenze gravi per gli occupanti della vettura. Stefani e gli altri passeggeri hanno riportato soltanto alcune escoriazioni e contusioni e sono stati accompagnati all’ospedale di Bergamo per gli accertamenti di rito.

A rassicurare sulle proprie condizioni è stato lo stesso presidente del Veneto. “Grazie a tutti per i messaggi di affetto! Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina”, ha fatto sapere Stefani in una nota.

Immediato il messaggio del leader della Lega Matteo Salvini. “Un grande abbraccio e auguri di pronta guarigione ad Alberto Stefani. Forza Alberto, ti aspettiamo presto”, ha scritto su X. La vicinanza è arrivata anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa: “Esprimo la mia vicinanza al presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e alla senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, coinvolti questa sera in un incidente stradale mentre si recavano a Milano”. La Russa ha quindi ribadito che le condizioni dei due “non destano preoccupazione”, rivolgendo loro “un sincero augurio di pronta ripresa” in attesa dell’esito degli accertamenti medici.