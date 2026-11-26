La voce del telefonista individuata dal Ris dei carabinieri di Roma nel giallo di Emanuela Orlandi sarebbe quella di Claudio Martufi, all’epoca agente Sisde. Lo scrive la trasmissione Chi l’ha Visto? sui suoi canali social. L’ex 007 era stato uno dei primi a entrare in casa Orlandi dopo la scomparsa della 15enne, avvenuta il 22 giugno 1983. L’indiscrezione, se confermata, riporta l’attenzione sull’eventuale ruolo dei servizi segreti nelle prime fasi della vicenda.

L’identificazione del telefonista

La svolta nell’identificazione del telefonista potrebbe essere arrivata da una registrazione trovata nell’appartamento dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, morto da più di dieci anni. La cassetta, contenente una traccia ritenuta utile per la comparazione vocale, è stata sequestrata dai carabinieri nell’aprile del 2024, durante una perquisizione nell’abitazione romana dell’uomo. I successivi accertamenti condotti dai tecnici del Ris avrebbero evidenziato una significativa compatibilità tra la voce registrata e quella dell’interlocutore, rimasto anonimo per oltre 40 anni, che chiamò a casa Orlandi a giugno del 1983 sostenendo di chiamarsi “Mario”. Raccontò inoltre di aver conosciuto una ragazza, la quale gli avrebbe confidato di essere andata via di casa e che sarebbe ritornata a settembre, in occasione del matrimonio di una parente. La telefonata durò circa 20 minuti e fu proprio lo zio di Emanuela a interloquire con lo sconosciuto.