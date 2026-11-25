Caso Orlandi. C’è un quarto telefonista nel giallo della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 dal conservatorio di Sant’Apollinare. Un nuovo profilo maschile, mai emerso prima secondo gli accertamenti tecnici dei carabinieri del Ris, autore di una telefonata anonima alla famiglia di Emanuela giorni dopo la sua sparizione e la cui identità resta sconosciuta. «Significativi elementi convergenti - si legge sull’informativa inviata in Procura - che riguardano un profilo specifico».

Le indagini del nucleo investigativo dell’Arma, coordinate dalla Dda, dovranno trovare un nome e stabilire eventuali rapporti con gli altri personaggi emersi nei vari filoni investigativi. Ovvero, il nuovo telefonista è collegato, o meno, ai fantomatici Pierluigi, Mario e all’Americano? È ancora una volta il fotografo regista Marco Accetti? Pierluigi è il primo a telefonare in casa Orlandi i giorni immediatamente successivi alla scomparsa della 15enne. Chiama il 25 e il 26 giugno. Racconta di una ragazza, Barbara, che avrebbe incontrato Emanuela. Un certo Mario (poi identificato come il figlio di un boss della banda della Magliana) telefona il 28 giugno. Ha un accento romano e dice di scagionare un amico che lavora per l’Avon, individuo che Emanuela avrebbe incontrato in piazza Navona per un lavoro. C’è poi l’Americano. È lui il protagonista più interessante delle telefonate successive. Ha un accento anglosassone, anche se poi si rivelerà falso. Il 5 luglio invia una registrazione con la voce di Emanuela, chiedendo la liberazione di Alì Agca, l’attentatore di papa Giovanni Paolo II. Nel 2024 una consulenza fonica indica una compatibilità dell’86 per cento tra la voce di Marco Accetti e quelle di Mario e dell’Americano. Risultato messo in discussione dai consulenti della famiglia Orlandi.

Il nuovo telefonista si inserisce fra quelli che chiamano casa Orlandi nel giugno di quell’anno? Accetti entra nel vivo del giallo nel 2013 annunciando in diretta a Chi l’ha visto? il ritrovamento del flauto traverso della ragazza, strumento che aveva il giorno in cui era andata alla scuola di musica in Campo Marzio. Il flauto, di fatto, viene trovato in una cavità degli ex stabilimenti cinematografici De Laurentiis sulla via Pontina avvolto in un quotidiano del 1985, in una custodia di pelle nera con interno rosso uguale a quella di Emanuela. Accetti spiega che viene recuperato nel 1987 da una giovane tedesca in una nicchia della basilica di Santa Francesca Romana. Nonostante il riconoscimento di Pietro e Natalina Orlandi, gli esperti non riescono a trovare tracce biologiche utilizzabili per attribuire il flauto a Emanuela. Il mancato riconoscimento della famiglia, luglio 2024, non permette di concludere con certezza che fosse il flauto di Emanuela, un Rampone&Cazzani e non Yamaha.