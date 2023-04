"Eutanasia ai bambini? Alternative anche se gravi". L'appello dei pediatri

Si è riacceso il dibattito sull’eutanasia, questa volta in relazione ai bambini. A fare discutere è la decisione del governo olandese di rendere legale il fine vita per i bimbi molto malati che hanno esaurito le opzioni di cura. Protocollo rivisto per i piccoli di età non superiore ai 12 anni e per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi. Ma la posizione del ministro della Salute Kuipers non trova d’accordo gli esperti italiani. "Anche nelle condizioni più gravi ci sono alternative all'eutanasia dei bambini gravemente malati" , l’analisi perentoria di Mario De Curtis, pediatria dell'Università Sapienza di Roma e presidente Comitato per la bioetica della Società italiana di pediatria (Sip).

Eutanasia, l’appello dei pediatri italiani

Il governo olandese ha esteso il protocollo già valido per i malati, ma secondo De Curtis l’introduzione dell’eutanasia comporta il rischio di un pendio scivoloso “che potrebbe condurre la società a considerare tutti i pazienti ed anche i minori inguaribili e sofferenti come persone non degne di essere curate e assistite”. Secondo il numero uno del Sip, esistono degli strumenti validi alternativi per alleviare il dolore dei più piccoli: “Esistono, infatti, le cure palliative pediatriche riconosciute per legge nel nostro Paese. Anche i minori hanno il diritto di accedere a cure palliative specifiche per la loro età, finalizzate a prevenire o controllare ogni forma di sofferenza fisica, psicologica ed emozionale. Nelle situazioni più critiche si può arrivare alla stessa sedazione profonda che è un atto terapeutico che ha come finalità per il paziente, alla fine della vita, quella di alleviare o eliminare lo stress e la sofferenza attraverso il controllo dei sintomi refrattari”.

Malattie con corso "ondulatorio"