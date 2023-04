Eutanasia per i bambini non curabili: via libera in Olanda

Via libera all'eutanasia per i bambini piagati da malattie incurabili nell'età compresa tra uno e dodici anni: questo quanto sancito in Olanda al termine del Consiglio dei ministri. Il ministro della Salute Ernst Kuipers ha confermato di voler estendere e rivedere il protocollo, al momento valido solo per i neonati. "Si tratta di una questione particolarmente complessa che riguarda situazioni molto dolorose", le sue parole ai microfoni di DutchNews.

“Queste sono situazioni terribili”, ha aggiunto il sessantaseienne: “Si tratta di bambini in condizioni molto gravi che moriranno sicuramente nel prossimo futuro”. Kuipers ha citato i casi di bambini che muoiono in “modo disumano” insopportabile e per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi. In base a quanto confermato dal ministero olandese, questa condizione riguarda tra i 5 e i 10 bambini all’anno: solitamente sono affetti da anomalie congenite del cervello, dei polmoni o del cuore. "Sono lieto che, dopo un'intensa consultazione con tutte le parti coinvolte, abbiamo raggiunto una soluzione per aiutare questi bambini, i loro genitori e anche i loro medici" , ha rimarcato.

Negli ultimi tempi i pediatri hanno chiesto un intervento normativo per ampliare le opzioni e definire regole chiare. L’eutanasia per i bambini sotto i 12 anni sarà possibile solo quando sarà l’unica opzione per mettere fine alle sofferenze dei malati incurabili. Entrando nel dettaglio, i pediatri devono essere convinti che la sofferenza del bambino sia insopportabile e che non vi siano opzioni di cura per alleviare i dolori. La possibilità dell’eutanasia deve essere discussa con i genitori dei piccoli. Ottenuto il consenso di entrambi, i pediatri dovranno consultare un dottore terzo per valutare il nulla osta.