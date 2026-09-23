Evasi due tunisini durante il rimpatrio: uno ha fatto perdere le sue tracce. È caccia all’uomo

È iniziata una caccia all’uomo nelle campagne del frusinate. Due tunisini che erano in corso di trasferimento da Caltanissetta a Fiumicino, perché oggetto di un provvedimento di rimpatrio, sono riusciti a eludere la sorveglianza e a far perdere le loro tracce. I due hanno trovato il momento propizio per tentare di far perdere le loro tracce quando il dispositivo di trasferimento si è fermato nell’area di servizio Casilina Ovest, tra Castrocielo e Pontecorvo, nel sud della provincia.

Uno dei due è stato fermato immediatamente dagli uomini della Polizia di Stato mentre l’altro è riuscito a fuggire e sono ancora in corso le ricerche. Sono impegnati sia i militari dei carabinieri che gli agenti della polizia. Nessuno dei due pare fosse sottoposto a un provvedimento di tipo restrittivo per procedimenti penali ma era stato raggiunto da un provvedimento amministrativo per un’espulsione in quanto soggetto non meritevole di protezione. Sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso per capire come i due siano riusciti a eludere la sorveglianza e dovrà essere chiarito se il piano fosse premeditato o se hanno approfittato di un momento propizio durante il trasferimento.