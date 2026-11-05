Fumogeni, cori e magliette di Mussolini: la marcia degli ultras ungheresi a Milano

Centinaia di tifosi ungheresi del Ferencvaros hanno invaso piazza Duomo a Milano, dando vita a una manifestazione dai forti connotati politici. I sostenitori della squadra di Budapest, impegnata in serata contro il Milan a San Siro in Europa League, si sono radunati davanti alla cattedrale con fumogeni, cori e striscioni. A catturare l’attenzione soprattutto un messaggio scritto in inglese: “We have to defend Europe”, ossia “Dobbiamo difendere l’Europa”.

0 of 11 Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA) Ultras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencv�ros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO (PAOLO SALMOIRAGO/ANSA)

Protagonisti della manifestazione gli ultras dei Green Monsters, gruppo organizzato della tifoseria ungherese noto per le sue posizioni di estrema destra. Vestiti prevalentemente di nero, i sostenitori hanno intonato cori e alzato i pugni davanti al Duomo, mentre il fumo dei bengala avvolgeva la piazza. Tra le magliette esibite anche una con il volto di Benito Mussolini, accompagnato dalla scritta: “La nostra fede è Mussolini”.

Tra gli striscioni comparsi nel cuore di Milano anche uno dedicato a una vicenda di cronaca locale. Gli ultras ungheresi hanno infatti esposto la scritta “Rispetto, padre”, affiancata dall’immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant’Alessandro di Zebedia. Il sacerdote è finito al centro delle cronache lo scorso 17 ottobre, quando aveva mostrato il dito medio ai manifestanti durante una giornata segnata da tafferugli e devastazioni in città. Il gesto, ripreso e diffuso sui social, era diventato virale, alimentando un acceso dibattito. E ancora, gli ultras hanno esposto anche uno striscione con il nome della squadra e con sotto antiLGBTQ con la bandiera arcobaleno inscritta in un segnale di divieto di accesso.

Il raduno ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione nel centro cittadino. La fermata della metropolitana è stata temporaneamente chiusa, mentre centinaia di sostenitori ungheresi occupavano la piazza davanti alla cattedrale.