Guasto alla stazione di Milano Centrale, treni in ritardo e cancellazioni

Problemi questa mattina per il nodo ferroviario di Milano a causa di un guasto nella stazione di Centrale. Al momento, come si legge sul sito di Trenitalia, "la circolazione è in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale. I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti".

Disagi questa mattina anche per i viaggiatori in arrivo da Varese a Milano per un guasto alla linea S5 di Trenord con pesanti ripercussioni sui treni e ritardi fino a oltre un'ora.

Intanto sono partiti in queste ore i lavori per la prima fase della sostituzione di Ponte al Pino, con conseguenze per la circolazione dei treni a livello nazionale e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, a Firenze. Finora sono stati riportati disagi contenuti per i viaggiatori, ai quali sono state messe a disposizione navette per attraversare la città.

Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria Tirrenica, vicino a Follonica (Grosseto), ha però comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni Av, Intercity e Regionali in transito. È quanto si apprende dal sito di Rfi. Il problema è stato sengalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9:50. Oggi e fino al 10 luglio, per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano/Torino è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa due ore e mezzo.

Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria Tirrenica, vicino a Follonica (Grosseto), ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni Av, Intercity e Regionali in transito. E' quanto si apprende dal sito di Rfi. Il problema è stato sengalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9:50.

Oggi e fino al 10 luglio, per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano/Torino è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa due ore e mezzo.