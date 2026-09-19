Il caos social e il ruolo dei genitori

Il tredicenne equipaggiato di casco con telecamera in modalità diretta Telegram che ha accoltellato la professoressa l’avrebbe fatto comunque se non avesse avuto accesso a una platea di avidi utenti? Magari no, visto che, almeno a quanto dice la preside della scuola teatro del crimine «Non è mai stato problematico, non ha mai destato preoccupazione di nessun tipo, né qui né in famiglia». Certo, ormai lo sbalordimento di genitori e educatori di fronte a reati commessi da minorenni «insospettabili» comincia a suscitare diffidenza. Possibile che né al papà né alla mamma, non ai professori, anche solo a una zia in visita sia mai balenato in mente che il «piccolo» stava venendo su un po’ bislacco? Pochi mesi fa successe qualcosa di simile e anche allora fu un coro di «imprevedibile», poi un altro ragazzino intercettato con un coltello lama 18 cm infilato nello zainetto fra la borraccia e il panino alla mortadella. Reati come revenge porn e cyberbullismo compiuti da adolescenti che agiscono indisturbati dietro quegli schermi ingannevoli dove tutto sembra possibile, dove il vero e il falso ma anche il bene e il male si ingarbugliano fino a non essere più distinguibili l’uno dall’altro. «Il mio Tommy è un genio, quando ho un problema su Instagram mi sistema tutto lui velocissimo, ma come fa?». Perché i genitori non riescono a reprimere un certo orgoglio condito di soggezione rispetto al prodigio a loro inaccessibile: le capacità digitali dei figli. Neppure i dati sui ragazzi europei che stanno in media 6/8 ore al giorno davanti a uno schermo riescono a frenare il flagello. «Ce l’hanno tutti i suoi compagni, come faccio a non comprarglielo?». Sì, è difficile. Il bambino di fronte al - niente telefono - urlerà e si chiuderà in camera sua e terrà il muso, forse anche per giorni. Si sentirà «diverso da tutti» accusandone i genitori. Sarà comunque un candidato in meno per challenge su TikTok a tema - chi ha «le palle» di ammazzare la prof -. E un giorno ne sarà grato a mamma e papà.