Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |Il caso

Individuato il vandalo della targa di Norma Cossetto a Cividale del Friuli: ha agito mascherato da animale

L’uomo è un 50enne della zona. Il travestimento che ha utilizzato è stato ritrovato durante la perquisizione

Individuato il vandalo della targa di Norma Cossetto a Cividale del Friuli: ha agito mascherato da animale
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Dopo mesi di indagine è stato individuato l’imbrattatore della lapide dedicata a Norma Cossetto a Cividale del Friuli, in provincia di Udine. Lo scorso 14 febbraio, un soggetto rimasto finora ignoto, non ha solo imbrattato la targa ma, poco distante, sulla “panchina dell’amore di Romeo e Giulietta”, ha lasciato anche mezzo cuore di animale. Un gesto di profondo spregio che ha finalmente un autore da poter sanzionare: si tratta di un 50enne cividalese, individuato grazie al lavoro compiuto dai carabinieri e della polizia.

Vandalizzato monumento di Norma Cossetto, il ministro Giuli: “Ennesimo inverecondo sfregio all’Italia”

Il monitoraggio e l’analisi dei social sono stati fondamentali in queste indagini, perché online erano stati pubblicati messaggi d’odio e di disprezzo per il monumento a Norma Cossetto già prima che il vandalismo venisse compiuto. Per i carabinieri si trattava quasi di una rivendicazione anticipata di quello che sarebbe poi accaduto. Sono stati svolti successivi accertamenti sul caso per confermare che a lasciare quei messaggi fosse la stessa persona che poi ha agito. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza si è potuto appurare che il vandalo ha agito con il volto coperto da una maschera con fattezze animalesche, indossando capi che per i militari erano facilmente identificabili. Quando gli investigatori si sono presentati a casa dell’uomo per compiere la perquisizione hanno trovato sia la maschera sia gli indumenti, oltre all’altro materiale utilizzato per compiere l’atto vandalico. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

“Un’ulteriore dimostrazione di inciviltà. Uno sfregio inverecondo alla memoria di una donna italiana, Medaglia d'Oro al merito civile e simbolo della tragedia delle foibe, brutalmente sacrificata alla ferocia disumana dei partigiani titini”, aveva dichiarato Alessandro Giuli, ministro della Cultura, non appena emersa la notizia dell’imbrattamento.

I monumenti a Norma Cossetto, presenti in varie parti d’Italia, sono spesso oggetto di vandalismo spregiudicato da parte di odiatori della storia che non ammettono l’esistenza delle foibe e glorificano un dittatore, mistificando un pezzo di storia di questo Paese.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica