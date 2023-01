Le intercettazioni, il tumore, il database: così hanno preso Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è stato catturato dopo un'indagine alla "vecchia maniera". Le intercettazioni, come sottolineato in conferenza stampa anche dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, sono state fondamentali per ricostruire gli spostamenti e fornire informazioni. Le sorelle del boss erano sotto controllo e le loro chiacchiere hanno fornito agli investigatori molto materiale sul quale lavorare per mettere insieme i pezzi del puzzle che hanno poi consentito la sua cattura.

Le tre donne, ovviamente, sapevano di essere ascoltate dagli investigatori ma nelle loro conversazioni, a mezza bocca e in codice, non hanno potuto fare a meno di commentare le operazioni subite dal boss, in tutto due, una per il tumore addominale e l'altra per il morbo di Crohn. E sono state proprio loro, in qualche modo a tradirlo, loro che sono state sempre in prima linea per coprirne la copertura e che anche in questo caso cercavano una soluzione. Hanno iniziato ad agitarsi quando il fratello è stato male, nel tentativo di salvargli la vita curando quel male ormai in fase avanzata. Le tre hanno parlato troppo, tradendo così quella cortina di silenzio che ha sempre avvolto la latitanza del boss.

Ascoltandole, i carabinieri hanno scoperto che una delle operazioni è stata effettuata proprio durante i giorni più intensi della pandemia. A quel punto è partita l'indagine, che si è svolta "lontano da Palermo", come è stato spiegato durante la conferenza stampa, scartabellando i registri dei dati dei malati oncologici, raccolti dal centro del ministero della Salute. Hanno fatto un lavoro certosino, studiando i profili di tutti i malati della Sicilia ed escludendo, di volta in volta, quelli con caratteristiche non compatibili con l'identità di Matteo Messina Denaro.

Sapevano che il boss era in cura e immaginavano lo fosse sotto falsa identità. È servito tempo per questo lavoro e gli inquirenti si sono presi il tempo necessario per fare un lavoro di fino, senza strappi in avanti, onde evitare di prendere abbagli. Dal lungo elenco è emerso, in primavera, il nome di Andrea Bonafede, un paziente che per caratteristiche la cui cartella clinica poteva essere compatibile con quella di Matteo Messina Denaro per le informazioni acquisite, ma non solo. Infatti a quel nome risponde uno dei nipoti del boss, che però nei giorni in cui risultava essere in clinica per l'operazione si trovava molto lontano da Palermo, a circa 100 km dal luogo indicato nelle cartelle, nella sua Campobello di Mazara, come indicato dalle celle agganciate dal suo telefono.