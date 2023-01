Arrestato il boss Matteo Messina Denaro

Arrestato questa mattina il boss della mafia Matteo Messina Denaro, considerato tra i più pericolosi ricercati del nostro Paese e del mondo. È stato arrestato dai carabinieri del Ros dopo una latitanza durata oltre 30 anni, dal 1993. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.

Stando a quanto si apprende, l'arresto è stato effettuato all'interno di una struttura sanitaria privata di Palermo, la clinica Maddalena, dove il boss si trovava ricoverato in regime di day-hospital. Si dice che Matteo Messina Denaro fosse malato da tempo. " Oggi 16 gennaio 2023 i Carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria a Palermo dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche ", ha riferito all'Agi il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros.

A quasi 30 anni esatti dall'arresto di Totò Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, i carabinieri hanno fermato quello che più esponenti investigativi hanno a lungo considerato l'attuale capo della commissione interprovinciale di Cosa Nostra, anche se non ci sono più state prove effettive di un'organizzazione piramidale. Così com'è accaduto per Totò Riina, anche Matteo Messina Denaro è stato arrestato a Palermo: erano circolate voci circa una possibile emigrazione del boss ma non si esclude che non si sia mai mosso dalla Sicilia, protetto dalla rete malavitosa locale.

Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: " Dopo trent'anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla Giustizia. È una bella giornata per l'Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai ".