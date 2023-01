"Mi chiamo Andrea Bonafede". Tutte le bugie di Messina Denaro

Alla domanda dei carabinieri che lo hanno fermato alla clinica di Palermo La Maddalena dove era in cura, ha subito fatto sapere chi fosse: " S ono Matteo Messina Denaro ". Unica verità pronunciata solo quando non aveva più scampo. Sì perché nel corso dei trent'anni in cui ha vissuto nascosto le sue bugie sono state innumerevoli. La prima falsità riguarda la sua identità: per i medici che lo curavano (e non solo), il personale sanitario e gli ospedali che frequentato per la sua malattia, era Andrea Bonafede, nato a Campobello di Mazara (Trapani) il 23 ottobre 1963 e residente in Via Marsala con tanto di codice fiscale. Il personale della clinica Maddalena, dove era ormai "di casa" visto che sarebbe stato operato due volte e ricoverato in day hospital sei volte, lo ha definito un paziente "gentile ed elegante", che si esprimeva in maniera forbita e che spesso indossava un foulard. Ecco le parole a Repubblica di un medico della clinica che ha scelto di rimanere anonimo. " Spesso regalava bottiglie di olio di Castelvetrano a medici e infermieri" , ha detto incredulo.

La vera identità

La falsa carta d'identità ha nascosto le vere origini del boss, nato a Castelvetrano (Trapani) il 26 aprile 1962. Il comune dista soltanto 7 chilometri dal paese in cui affermava di essere nato: la scelta di Campobello potrebbe essere dovuta alla residenza del fratello ma indica comunque continuità con il territorio che controllava (sorella e madre vivono a Castelvetrano). E poi, l'ex numero uno di Cosa Nostra catturato nelle scorse ore si era "ringiovanito" di quasi un anno, inserendo la data di ottobre 1963 quale nascita invece dell'aprile 1962: tra pochi mesi compirà 61 anni.

"Mai pensato fosse lui..."

La clinica privata presso la quale era in cura, con una nota ha affermato di mettersi a disposizione delle forze dell'ordine per fornire tutta la documentazione necessaria alle cure oncologiche dopo la scoperta di avere tra i suoi malati un paziente sotto falso nome. " Si informa inoltre che nessun dipendente o collaboratore è autorizzato a rilasciare interviste e fornire alla stampa notizie coperta da segreto istruttorio ". Le indagini, adesso, faranno il loro corso ma la propietaria e direttrice della struttura La Maddalena, Stefania Filosto, ha raccontato tutto il suo stupore al Corriere della Sera dopo l'arresto di questa mattina. " Non avremmo mai immaginato che un signore malandato e acciaccato in attesa di essere ammesso alla clinica potesse essere addirittura il boss cercato da trent’anni ", ha dichiarato, dicendo che avesse bisogno di un ciclo di chemioterapia dopo un intervento al fegato che avrebbe subìto circa un anno e mezzo fa.

Come si mostrava Messina Denaro

La salute è da sempre stato un aspetto prioritario dei boss: anche così si spiega il modo in cui si rivolgeva a chi gli prestava le attenzioni del caso: il finto Andrea Bonafede si recava regolarmente nella struttura per i suoi day hospital: quando è stato fermato dai carabinieri era in attesa di effettuare un tampone anti-Covid che accertasse la negatività prima del ciclo di chemioterapia che si sarebbe dovuto svolgere nei giorni seguenti.

Lo choc dei medici