«Non c’era dubbio da parte dell’azienda che fosse un’offerta senza alcun corrispettivo, nata incidentalmente per il fatto che il professor Guido Silvestri avesse un rapporto con un dirigente apicale dell’azienda, e che essendo il Paese di Silvestri epicentro di questa tragedia fosse nato un tentativo del tutto disinteressato da parte di Silvestri e da parte dell’azienda senza la previsione di un corrispettivo». A smentire la propaganda della sinistra su commissione Covid e monoclonali ci ha pensato il giornalista del Fatto quotidiano Thomas Mackinson, audito stamattina a Palazzo San Macuto. Fu lui il 17 dicembre 2020 ad aver rivelato l’intrigo dietro la mancata donazione di 10mila dosi di monoclonali Bamlanivimab («che potevano essere 20mila», sottolinea) per i trial clinici gratuiti offerti da Eli Lilly. Offerta che pochi giorni dopo, con un comunicato ufficiale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, l’allora numero uno Nicola Magrini smentì, asserendo di non aver «mai ricevuto alcuna proposta di cessione gratuita, uso compassionevole né fornitura per studi clinici dell’anticorpo monoclonale».

Dalla sua ricostruzione, che conferma quanto da un anno sostiene Il Giornale dopo la desecretazione del carteggio email del tempo tra Silvestri, l’ex Dg della Prevenzione Ranieri Guerra e Andrea Antoniri dello Spallanzani depositate in commissione Covid, l’offerta sarebbe stata anticipata all’allora sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, poi successivamente in maniera orale durante la riunione del 29 ottobre 2020 e infine ritirata il 5 novembre 2020 per le perplessità espresse durante la medesima riunione da Magrini e dal direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito. «Tutti dovrebbero stare dalla stessa parte e chiedersi come mai non sia stato accettato l’uso compassionevole (donazione e trial clinico) e si siano attesi quattro mesi per comprare, a caro prezzo, lo stesso prodotto che abbiamo rifiutato gratis», ha sottolineato Mackinson.

L’ex ministro della Salute Roberto Speranza, che avrebbe potuto obbligare l’allora Dg della Prevenzione Gianni Rezza ad approvare comunque il trial clinico, in commissione Covid si è scudato proprio dietro i distinguo di Aifa che oggi sappiamo essere infondati. A quanto risulta al Giornale, a confermare l’offerta gratuita ci sarebbe anche una email mandata dallo stesso Ippolito a il Fatto Quotidiano il giorno seguente, nella quale si farebbe espresso riferimento ad una «sperimentazione».

A chi sostiene che quei monoclonali - comprati comunque a febbraio 2021 - sarebbero stati inutili per le mutazioni del virus, Mackinson risponde che invece si potevano salvare molte vite: «A ottobre 2020 non c’era stata nessuna mutazione, erano efficaci perché eravamo nel picco della seconda ondata», la più letale con 50mila morti.

«L’audizione di Mackinson conferma gli articoli usciti tra il 2020 e il 2021 sulla mancata donazione degli anticorpi Eli Lilly», dice al Giornale il senatore Fdi Antonella Zedda, che da mesi si batte per fare verità su questa vicenda e che sottolinea la coincidenza temporale tra i trial falliti e i finanziamenti a Toscana Life Sciences (azienda in orbita Pd) per l’anticorpo monoclonale made in Italy mai arrivato in produzione nonostante i 380 milioni di soldi pubblici investiti nel progetto.

Mackinson cita anche Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova: «Nel febbraio 2021, davanti al bando Aifa per uno studio randomizzato mi scrive: “Come potrò chiedere ai pazienti malati di accettare da volontari il placebo se il farmaco che li può guarire c’è già?”». Ma Bassetti non sarebbe stato il solo a criticare la scelta di Aifa. Basta leggere cosa diceva allora Massimo Clementi, virologo del San Raffaele di Milano: «Abbiamo “pallottole” specifiche contro il virus. Possono salvare migliaia di pazienti, evitare ricoveri e contagi, ma decidiamo di non spararle. Non si spiega. È importante trovare il miglior farmaco possibile, ma non possiamo scartare a priori una possibilità terapeutica che altrove salva le persone. Una fiala costa poco più di un giorno di ricovero e ogni risorsa che risparmi la puoi usare per altro. Tenere nel fodero un’arma che si dimostra decisiva è incomprensibile. Da qui, la mia sollecitazione all’Aifa. Walter Ricciardi, consulente di Roberto Speranza, sottoscriveva: «Io avrei accelerato. Con tanti morti e ospedalizzati valutare presto tutte le terapie disponibili è un imperativo etico e morale». Antonella Viola, immunologa dell’Universitá di Padova, era stata ancora più tranchant: «È sorprendente questo ritardo, cosa aspettiamo?».

Eppure ognuno di loro ha deciso di attaccare la commissione Covid dopo l’audizione dell’ex Dg della Prevenzione Rezza (evidentemente senza averla seguita) con post sui social e lettere formali al Quirinale e ai presidenti delle Camere, proprio perché Rezza - che ha una grande responsabilità in questa vicenda che non ha chiarito fino in fondo - aveva «giocato» a fare lo smemorato se non addirittura il martire perché all’ennesimo «non ricordo» era stato invitato dai commissari a «prendere del fosforo». Forse dovrebbero assumerlo anche i medici che oggi accusano la commissione Covid di una verità che loro stessi hanno dimenticato.