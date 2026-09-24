Malpensa diventa Aeroporto “Berlusconi”

Ci saranno il presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Commissario straordinario Enac Carlo Mearelli, il presidente Sea Michaela Castelli, rappresentanti della famiglia Berlusconi all’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La cerimonia, organizzata secondo il cerimoniale delle grandi occasioni, si terrà domani alle 11 all’area Arrivi del Terminal 1.

Marco Bestetti, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia che promosse la mozione al Pirellone a difesa dell’iniziativa, rivela il timore di contestazioni: «Ne ho viste di tutti i colori contro Berlusconi, c’è chi si oppose persino al funerale di Stato. Non si erano fermati nemmeno di fronte alla morte. Ma spero sia un momento di unità e condivisione». Ad annunciare la data ufficiale della cerimonia è stato il ministro delle Infrastrutture Salvini, grande sponsor dell’iniziativa, qualche giorno fa. Fu l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini nel giugno 2023, pochi giorni dopo la morte dell’ex premier, avvenuta il 12 giugno, a proporre l’intitolazione di Linate, per la verità. «Se si scegliesse un aeroporto sarebbe più adeguato Malpensa» aveva rilanciato l’ex presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni. L’idea prese poi forma concreta all’interno del Pirellone, con un ordine del giorno approvato nel giugno 2023.

Una proposta che venne fin da subito osteggiata da numerose voci del centrosinistra, a partire dal sindaco di Milano Beppe Sala e della società civile, secondo cui il nome del Cavaliere sarebbe stato divisivo e, comunque, non adatto a un’intitolazione di un qualsiasi luogo o struttura pubblici, soprattutto a una distanza così breve dal decesso. Nel luglio 2024 il ministro Salvini firmò l’ordinanza. Per tutta risposta Sala corse alle vie legali e con i sindaci di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo, comuni del Varesotto, promosse un ricorso al Tar contestando ufficialmente «la modalità» con cui l’intitolazione era stata proposta, dato che «questa è un’iniziativa che il ministro Salvini ha preso senza fare una telefonata ai sindaci del territorio, né a me, né a Sea». Lo scorso aprile il Tar della Lombardia ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi contro l’intitolazione deliberata dal consiglio di amministrazione dell’Enac nel 2024. Secondo i giudici, infatti, l’intitolazione presenta «natura prevalentemente simbolica e onorifica», dal momento che gli aeroporti costituiscono infrastrutture appartenenti al Demanio dello Stato, destinate a soddisfare interessi di rilievo nazionale e internazionale e, pertanto, non assimilabili alla toponomastica locale, ambito nel quale operano i Comuni. Già nel 2024 il Tar aveva bocciato la richiesta di sospensiva contro cui Sala aveva promosso un ulteriore ricorso. Salvo poi «arrendersi» piccato: «Dedichiamo un aeroporto che è di tutti a un partito di fatto, io non lo trovo corretto».

Tant’è. Da domani sarà Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi.