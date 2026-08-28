Migranti, rimpatriati 23 egiziani irregolari. Espulso anche l’algerino che molestò una 13enne a Cagliari

Proseguono le operazioni di rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari che non hanno diritto di permanenza nel nostro Paese. Nelle ultime ore, con il coordinamento dell’Agenzia Frontex, è stata portata a termine un’operazione congiunta di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo, organizzato dall’Italia. Tutti 23 i cittadini riportati in Egitto sono stati espulsi dal nostro Paese e presentavano un profilo di rilevante pericolosità sociale, con a carico pregiudizi di polizia e condanne per reati contro la persona e contro il patrimonio.

L’operazione segna un altro passo nella linea tracciata dal ministero dell’Interno contro l’immigrazione clandestina e per il ripristino del controllo della legalità. Tra i rimpatriati figura anche un immigrato sbarcato a Lampedusa il 7 luglio ed espulso dalla Questura di Messina: si tratta del primo caso in cui, chiusa la fase giurisdizionale, è stata applicata la procedura accelerata di asilo e rimpatrio in frontiera introdotta dal recente Patto europeo Migrazione e Asilo. La misura consente di snellire i tempi di esame e procedere all’allontanamento immediato di chi non ha diritto alla protezione. L’obiettivo è applicare con sempre maggiore frequenza il nuovo dispositivo per il quale il governo di Giorgia Meloni si è speso in Europa, facendosi portavoce della necessità di un cambio di passo necessario in questa direzione.

La riuscita del volo charter testimonia la cooperazione tra Italia ed Egitto sulla base di un accordo bilaterale di riammissione che consente di impiegare i voli charter per la gestione dei flussi irregolari e permette di svolgere le procedure di identificazione direttamente sul suolo egiziano. Con la missione di oggi salgono a 16 le operazioni charter organizzate dall’Italia verso l’Egitto dall’inizio del 2026, per un totale di 381 clandestini riportati in patria. Dati che confermano la continuità del lavoro intrapreso già nel 2025, quando 18 voli dedicati avevano consentito il definitivo allontanamento di 454 cittadini egiziani non in regola con il soggiorno. I 23 cittadini espulsi si trovavano per la maggior parte nei Cpr del Paese, in particolare 13 si trovavano nella struttura di Milano-Corelli, 2 a Torino-Brunelleschi, e un rimpatriato ciascuno è stato effettuato dai centri di Caltanissetta, Gradisca d’Isonzo, Brindisi e Palazzo San Gervasio.

Ieri il ministro Matteo Piantedosi ha annunciato anche il rimpatrio di un 40enne algerino, S.S., che nel porticciolo turistico di Cagliari qualche settimana fa ha palpeggiato una 13enne con il pretesto di scattare delle fotografie. Solo la prontezza di riflessi della minore e delle sue amiche ha impedito una violenza prolungata. L’uomo è stato denunciato per violenza sessuale aggravata e condotto in un Cpr da cui è stato espulso e riportato nel suo Paese d’origine.