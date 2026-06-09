L'egiziano che ha stuprato la 16enne in strada: "Colpa dell'alcol". E il giudice lo rimette in libertà

Un egiziano di 21 anni, accusato di aver molestato una minorenne, è stato rimesso in libertà dopo l'interrogatorio di garanzia. Secondo il giudice, che ha comunque convalidato l'arresto, non ci sono i presupposti per la custodia in carcere. Così, il nordafricano, che si trovava rinchiuso dietro le sbarre della casa circondariale di Avezzano (L'Aquila), è tornato a piede libero.

L'episodio risale a venerdì scorso. Una residente si è affacciata al balcone di casa dopo aver udito delle urla e ha visto una ragazza, in evidente stato di choc e forse sotto l'effetto di alcolici, bloccata dal giovane nordafricano. Costretta a terra, la giovane è stata abusata, mentre la donna, in preda al panico, ha contattato le forze dell'ordine e poi filmato tutto con il cellulare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno poi acquisito il video.

I militari del nucleo operativo e radiomobile di Avezzano e della stazione di Trasacco hanno inoltre provveduto ad arrestare il 21enne, risultato incensurato. Quanto alla ragazza, una 16enne, è stata affidata alle cure dei medici del pronto soccorso.

Nel corso della giornata di ieri, lunedì 8 giugno, si è tenuto l'interrogatorio di garanzia, conclusosi con la scarcerazione del nordafricano. Il gip del tribunale di Avezzano, Mario Cervellino, ha convalidato il fermo, tuttavia non ha confermato il carcere, ritenendo che non vi fossero i presupposti. Durante l'interrogatorio, infatti, sarebbero emersi elementi importanti. Per prima cosa, i due ragazzi si conoscevano. "Dagli elementi emersi durante l'udienza si tratta di una storia di amicizia tra due persone che si conoscevano da molto tempo", ha dichiarato l'avvocato Antonello Santilli, come riportato da Il Messaggero. Il 21enne, si è dimostrato "molto collaborativo e ha raccontato il rapporto che aveva con la giovane e che l'alcol è stata la causa del grave episodio. Si è pentito e ha chiesto scusa. È un giovane pulito, non ha precedenti penali, ha il permesso di soggiorno e un regolare contratto di lavoro presso un autolavaggio di Avezzano".

Per tali ragioni l'egiziano è stato liberato, anche se le indagini sono ancora in corso. Con ogni probabilità la 16enne sarà presto nuovamente ascoltata dagli inquirenti. Intanto, si raccolgono più testimonianze possibili. "I due li ho visti camminare lungo via Kolbe e sembravano fossero sotto l'effetto dell'alcol", ha affermato un residente.

L'accusa è convinta che lo straniero abbia approfittato delloin cui si trovava l'amica per approfittare di lei. Il 21enne dovrà dunque difendersi dall'accusa di violenza sessuale aggravata.