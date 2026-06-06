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Nazionale |Ad Avezzano

L'orrore del 21enne egiziano sulla 16enne: così l'ha stuprata in strada

Ad assistere alla scena una donna che, dal balcone di casa ha visto tutto e dopo aver chiamato il 112 ha ripreso l’aggressione: il video è agli atti

L'orrore del 21enne egiziano sulla 16enne: così l'ha stuprata in strada
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Terrore ad Avezzano per una 16enne aggredita e violentata da un egiziano, O.A. E. I fatti si sono registrati nella notte, quando la minore è stata avvicinata dallo straniero di 21 anni che l’ha trascinata in un anfratto riparato approfittando della sua situazione di minorata difesa a causa, pare, di un eccessivo consumo di alcol. La ragazza, infatti, pare fosse in stato confusionale al termine di una serata quando lui l’ha adocchiata e puntata con l’intento di abusare di lei. Nonostante non fosse perfettamente lucida, la ragazza ha comunque provato a opporre una strenua difesa alla forza bruta del suo aggressore. La notizia è riportata da Il Centro.

A quell’ora della sera pensava di passare inosservato ma una residente ha assistito a tutta la scena dal balcone della sua abitazione e dopo aver chiamato il 112 ha registrato tutto. I carabinieri sono accorsi sul posto quando la violenza era ancora in corso e sono riusciti a fermare lo straniero prima che scappasse. La 16enne, invece, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, dove si trova ancora in stato di choc. Per l’egiziano le ipotesi di reato attualmente al vaglio sono di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa e dalla minore età della vittima. Stando alla prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta con lucida ferocia e dev’essere accertata la dinamica di quanto accaduto prima della violenza, per verificare se a far bere la ragazza sia stato il 21enne perché, il quel caso, ci sarebbero ulteriori aggravanti. Lo straniero si trova adesso recluso nel carcere di Avezzano a disposizione dell’autorità giudiziaria: sono stati sequestrati gli indumenti che indossava al momento della violenza e il video che ha registrato la donna alla finestra è stato incluso negli atti di indagine. L’egiziano risulta essere residente a Tagliacozzo, finora incensurato, mentre la ragazza a Marsica.

L'episodio di Avezzano non fa che confermare la gravità di un'emergenza sicurezza che ha ormai superato i confini delle grandi città per colpire anche la provincia italiana.

Questo ennesimo caso di cronaca riaccende con forza il dibattito a livello nazionale sulla gestione dei flussi migratori e sul controllo degli stranieri presenti sul territorio, rimettendo al centro dell'agenda politica la necessità di misure drastiche: tolleranza zero, certezza della pena ed espulsioni immediate per chi commette reati così brutali. I cittadini chiedono risposte concrete e un giro di vite normativo non più rimandabile.

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