Minorenne violentata nel parcheggio della discoteca, poi la rivelazione: subiva abusi anche dal patrigno

Una sedicenne della provincia di Taranto ha denunciato una presunta violenza sessuale che, secondo il suo racconto, sarebbe avvenuta nel parcheggio di una discoteca qualche mese prima. La giovane ha inoltre riferito agli investigatori di un secondo episodio, risalente a quando aveva circa 11 anni, che avrebbe avuto come protagonista il patrigno. Le dichiarazioni della ragazza hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due persone, entrambe per violenza sessuale; un giovane oggi 22enne e il compagno della madre, che ha 52 anni. La vicenda relativa alla discoteca risalirebbe a una serata trascorsa dalla ragazza insieme a un gruppo di amici. All’interno del locale avrebbe conosciuto il giovane, con il quale avrebbe iniziato a parlare e trascorso parte della serata.

La violenza nel parcheggio

Secondo la denuncia dopo la serata trascorsa, il ragazzo le avrebbe successivamente chiesto di accompagnarlo alla propria automobile. La giovane lo avrebbe seguito fino al parcheggio senza sospettare cosa sarebbe accaduto. Una volta rimasti soli, secondo il racconto della minorenne, il 22enne avrebbe cambiato atteggiamento, attirandola nell’abitacolo e violentandola. La ragazza avrebbe riferito di non essere riuscita a reagire. Dopo l’episodio sarebbe tornata dagli amici senza raccontare quanto accaduto. Per mesi avrebbe mantenuto il silenzio, prima di decidere di rivolgersi alla polizia e raccontare la presunta aggressione. La denuncia ha dato avvio agli accertamenti sul presunto episodio avvenuto all’esterno del locale.

Il secondo racconto: gli abusi a 11 anni

Nel corso della denuncia, la minorenne avrebbe raccontato anche un’altra vicenda, distinta da quella della discoteca. Secondo quanto riferito agli agenti, quando aveva circa 11 anni avrebbe subito palpeggiamenti da parte del patrigno, oggi 52enne e compagno della madre. La giovane avrebbe quindi riferito in lacrime alla polizia due episodi avvenuti in momenti diversi della sua vita. Le dichiarazioni raccolte dagli investigatori sono state messe a verbale e trasmesse alla Procura, dove è stato aperto il fascicolo. I due uomini sono ora indagati con l’accusa di violenza sessuale. Le accuse dovranno essere sottoposte agli accertamenti previsti dal procedimento.

A novembre l’incidente probatorio

La pm Marzia Castiglia, titolare del fascicolo, ha chiesto l’incidente probatorio per acquisire la testimonianza della ragazza. L’esame è stato fissato per novembre 2026 davanti al giudice Giovanni Caroli. Considerata l’età della testimone, la deposizione sarà raccolta in ambiente protetto. La giovane sarà ascoltata nell’aula “Famiglia”, al primo piano del Tribunale, con l’assistenza di uno psicologo.