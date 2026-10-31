Morto Massimo Baldini, addio all’ex sindaco di Viareggio e sottosegretario in due governi Berlusconi

È morto all’età di 84 anni Massimo Baldini, storico esponente di Forza Italia, ex senatore e sottosegretario alle Comunicazioni nei governi Berlusconi II e III. Avvocato, nato a Viareggio, è stato uno dei protagonisti della politica toscana e nazionale, rappresentando il territorio in Parlamento per cinque legislature.

Una lunga carriera politica, iniziata nelle file del Partito Socialista Italiano. Tra gli anni Settanta e Novanta Baldini ha ricoperto diversi incarichi nell’amministrazione comunale di Viareggio, da consigliere ad assessore, fino a diventare vicesindaco e sindaco. Nel 1992 il primo ingresso in Parlamento, eletto senatore con il Psi. Due anni più tardi la candidatura, senza successo, come indipendente per il Patto per l’Italia. Poi l’adesione a Forza Italia, con la rielezione a Palazzo Madama nel 1996 e nel 2001. Durante i governi guidati da Silvio Berlusconi, dal 2001 al 2006, ha ricoperto l’incarico di sottosegretario alle Comunicazioni.

La notizia della scomparsa ha suscitato numerose reazioni nel mondo politico. A partire dal vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che sui social ha ricordato lo storico dirigente azzurro: “Ci ha lasciato Massimo Baldini, storico esponente di Forza Italia, per anni parlamentare e sottosegretario. Fino alla fine si è impegnato come guida dell’organizzazione degli ex parlamentari azzurri. Lo ricorderemo sempre per la sua vivacità intellettuale e per la sua generosità. Ciao Massimo, riposa in pace. Tutto il movimento si stringe alla famiglia”.

Particolarmente sentito il ricordo di Maurizio Gasparri, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, che con Baldini aveva condiviso una lunga stagione politica: “Sono molto addolorato per la scomparsa di Massimo Baldini. Ho avuto modo di collaborare con lui quando fu Sottosegretario alle Comunicazioni nel governo Berlusconi del 2001 in cui io fui Ministro. Poi da Capogruppo al Senato ho avuto in Massimo Baldini sempre un punto di riferimento infaticabile. Siamo sempre rimasti in contatto e abbiamo dedicato grandi sforzi a tante cause, a cominciare da quella del turismo e dalle imprese balneari che hanno avuto in Massimo un punto di riferimento costante. Lo ricordo con commozione e sono molto rattristato dalla notizia della sua scomparsa. Esprimo vicinanza ai familiari e porterò sempre con me la memoria della sua serietà, del suo impegno e della sua dedizione. Massimo è stato un grande amico che non dimenticheremo mai”.

Il cordoglio è arrivato anche dalla sua Viareggio, città alla quale Baldini era rimasto profondamente legato. Il sindaco Sara Grilli, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso vicinanza ai familiari: “Con la scomparsa di Massimo Baldini perdiamo una figura che ha dedicato molti anni della propria vita all’impegno pubblico e al servizio delle istituzioni. Il suo lungo percorso parlamentare rappresenta una parte significativa della storia politica del nostro territorio e testimonia un legame profondo con la comunità. A nome mio, della giunta e dell’intera amministrazione comunale, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.