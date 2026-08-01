Paura sul volo Londra-Napoli, a bordo 40 studenti napoletani: aereo costretto a tornare indietro

Tanta paura per i passeggeri del volo British Airways BA530 partito da Londra e diretto a Napoli. Il velivolo si trovava già in viaggio quando è scattato l’allarme ed è stato costretto a tornare indietro per ragioni di sicurezza. Sull’airbus A320 viaggiavano anche 40 studenti napoletani che stavano facendo ritorno a casa.

Stando a quanto riferito, l’episodio si è verificato nella serata di giovedì 30 luglio. L’aereo sarebbe dovuto atterrare a Capodichino intorno alle 22.00, invece si sono verificati dei problemi. Partito da Londra, il velivolo aveva appena superato la Manica quando, proprio mentre attraversava i cieli della Normandia, è stato costretto a cambiare rotta per un codice 7700, che sta a indicare una situazione d’emergenza.

Non sappiamo di preciso cosa sia accaduto a bordo, poiché né le autorità locali, né la compagnia aerea hanno rilasciato dichiarazioni. Il codice 7700 è comunque un segnale di emergenza e richiesta prioritaria.

Il volo della British Airways ha quindi cambiato rotta, tornando indietro e atterrando all’aeroporto di Heathrow. Nel corso della manovra, a bordo si è scatenato il panico. Fra i passeggeri si trovavano 40 ragazzi napoletani dell’istituto Torricelli, accompagnati da due insegnanti. Gli studenti erano stati a Londra per un master di inglese.

Compresa la situazione, molti di loro hanno inviato messaggi alle famiglie.

Una volta atterrato, l’aereo è rimasto fermo per oltre 40 minuti. In pista è stato raggiunto dai vigili del fuoco e dalla polizia che hanno effettuato i dovuti controlli. Le autorità sono salite anche a bordo per poter ispezionare sedili e cappelliere.

Solo al termine delle verifiche è stato permesso ai passeggeri di scendere. A quel punto i ragazzi e i loro docenti sono stati trasferiti in un hotel dove trascorrere la notte.

Al momento non sono state ancora fornite delle spiegazioni esaustive. Non si conoscono le ragioni che hanno spinto il comandante dell’aereo a dare l’allarme e tornare indietro. Le famiglie degli studenti stanno aspettando di sapere quando sarà la nuova partenza per Napoli.