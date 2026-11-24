Ancora i soliti antagonisti, i soliti collettivi e centri sociali: sono sempre loro, non ci si può sbagliare, quando si tratta di assaltare sedi istituzionali e creare danni. Stavolta a farne le spese è stato Disco Lazio, l’agenzia regionale per il diritto allo studio, occupata e devastata da centinaia di soggetti dopo la morte dello studente 58enne che viveva in tenda all’università La Sapienza di Roma. “Un corteo partecipato e determinato occupa Disco Lazio dopo la scomparsa di Alessandro ucciso dalla mancanza di soluzione abitativa per colpa della Sapienza e delle istituzioni preposte. La misura è colma: diritto alla casa è diritto allo studio e all’emancipazione. Il nuovo rettore Sapienza dovrà rispondere della gravità della crisi abitativa. Rilanciamo la mobilitazione: mai più morti per la speculazione e la mancanza di studentati”, ha dichiarato Cambiare Rotta, gruppo ben noto che raccoglie i collettivi della sinistra radicale.

“Lo studente, grande di età e cardiopatico, pretendeva giustamente il posto in studentato che gli spettava di diritto e aveva addirittura portato avanti uno sciopero della fame silenzioso (cioè rifiutando attenzione mediatica e delle realtà politiche) per avere risposte”, ha scritto ancora l’organizzazione comunista, che punta il dito contro il ministro Anna Maria Bernini perché “ha trovato le tende a inizio mandato, ora lascia uno studente morto”. Sono già al vaglio degli investigatori le immagini documentate dalla Polizia scientifica relative all’intrusione compiuta questa mattina da collettivi studenteschi che, dopo un’assemblea tenutasi all’interno della città universitaria La Sapienza, hanno fatto irruzione nella sede dell’ente regionale. Dopo aver forzato l’accesso, decine di manifestanti hanno invaso gli ambienti interni e provocato danni agli arredi e alla struttura. Tutto è stato ripreso dalla Polizia scientifica, che fornirà supporto alla Digos per risalire all’identità degli autori in vista della successiva segnalazione all’autorità giudiziaria. Si registrano danni agli arredi e all’edificio.

“Questa è la violenza dei centri sociali che oggi, durante una delle loro tante proteste, hanno pensato bene di occupare la sede di Disco Lazio, l’Ente regionale per il diritto allo studio, distruggere gli uffici e tenere in ostaggio il personale. Non possiamo tollerare una simile violenza. Un brutto episodio che ci riporta alla memoria le pagine buie degli anni di piombo. Lo Stato non si farà intimidire. Esprimo la mia solidarietà al Presidente Simone Foglio e a tutto il personale coinvolto e li ringrazio per il loro costante lavoro a supporto degli studenti”, ha dichiarato il ministro Antonio Tajani. “Sembra che ci sia violenza sulle cose e devastazioni, questo è inaccettabile. Se le violenze verranno confermate, denunceremo. Adesso basta, non faremo sconti a nessuno”, sono le parole del governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca. “La protesta è una forma democratica, la violenza no. Nemmeno davanti a difficoltà sociali per le quali questa giunta ha fatto tanto. C’è lavoro da fare ma abbiamo dato dimostrazione di buona volontà”, ha concluso.