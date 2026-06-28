Proseguono le ricerche del marito del ministro Roccella

Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche del professor Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico (Viterbo). Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Roma che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17.00 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze che impiegheranno un'attrezzatura ancora più specializzata per le ricerche in acque con scarsa visibilità.

Un tuffo, poi il malore

Il dramma di Cavallari è avvenuto sotto gli occhi della moglie, che si trovava in barca con lui e, disperata, ha cercato di fare il possibile per salvarlo, prima cercandolo e chiamandolo, invano, poi contattando i soccorsi. I due coniugi si trovavano in località Fiorò, sponda sud del lago di origine vulcanica. Il dramma si è consumato nelle prime ore del pomeriggio di sabato. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono lanciati dall’elicottero, arrivato da Roma. Si è andati avanti a oltranza nelle attività di ricerca, concentrandosi sulla zona dove l'uomo era stato avvistato l'ultima volta. Quella zona, che si trova vicino a un centro nautico, è molto frequentata dai turisti, dato anche che nelle vicinanze c'è un ristorante. Cavallari conosceva il lago, ma non è da escludere che possa essere stato colto da un malore improvviso, che lo ha bloccato impedendogli di raggiungere la piccola barca. Stando ai racconto della moglie Cavallari avrebbe fatto in tempo a dire che non si sentiva bene, nei pochi istanti in cui è riuscito a riemergere dalle acque.

La solidarietà bipartisan della politica

"In queste ore così dolorose, la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di Governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia", scrive sui social la premier, Giorgia Meloni.

"In queste ore di profonda angoscia e dolore, la mia vicinanza va alla collega Eugenia Roccella e ai suoi cari", dichiara il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.

"Mi stringo con affetto alla ministra e a suoi familiari", commenta il presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Sono vicino alla ministra Eugenia Roccella, e a tutti i familiari, in queste ore di angoscia - afferma il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana -.

Seguo con apprensione gli sviluppi delle operazioni di ricerca".

"Cara ministra, cara Eugenia, tutta la mia vicinanza e la preghiera per te e la vostra famiglia. Elena". Lo scrive su X la presidente di Azione, Elena Bonetti.