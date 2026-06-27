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Disperso il marito della ministra Roccella: "Stava facendo il bagno nel lago di Vico, non è riemerso"

L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso

Disperso il marito della ministra Roccella: "Stava facendo il bagno nel lago di Vico, non è riemerso"
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Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso: non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto.

In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 e sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell'Arma e dei pompieri.

Il lago di Vico o lago Cimino è un lago di origine vulcanica dell'Italia centrale situato nella provincia di Viterbo. Con i suoi 507 m s.l.m., vanta il primato di altitudine tra i grandi laghi italiani.

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