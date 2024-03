"È da ospedale psichiatrico". Gli ultimi messaggi di Giulia Tramontano prima di essere uccisa

Si arricchisce di nuovi particolari il processo a carico del 30enne Alessandro Impagnatiello, in carcere con l'accusa di aver ucciso a Senago, in provincia di Milano, la compagna Giulia Tramontano, 23 anni, al settimo mese di gravidanza. Si entra nel vivo del dibattimento, con i giudici impegnati nel raccogliere le prove di uno dei femmicidi più efferati avvenuti lo scorso anno. Sono diventati pubblici gli ultimi messaggi della vittima di omicidio inviati all'altra ragazza che aveva una relazione parallela con il suo fidanzato. Il 27 maggio 2023 Giulia Tramontano scriveva queste parole all’amante di Impagnatiello prima di incontrarla di lì a pochi minuti: "Questa persona va rinchiusa in un buon ospedale psichiatrico" .

Il falso test di paternità

La donna incinta aveva da poco scoperto la vicenda del falso test di paternità di cui il 30enne aveva parlato all’altra ragazza, che era sua collega di lavoro, per dimostrare di non essere il padre del bambino che Tramontano avrebbe partorito a fine agosto. "Mai fatto test di paternità – scriveva Giulia – non ne avevo bisogno" . L’altra ragazza le aveva risposto: "Ha detto che sei scesa e che sei stata con un altro a Napoli" . I messaggi sono depositati nel procedimento davanti alla Corte d’assise di Milano che ha fissato già altre tre udienze: si torna in aula il 21 marzo quando testimonierà la sorella di Giulia, Chiara Tramontano. Poi il 4 aprile e l'11 aprile.

I messaggi