Rientro di Di Battista in Italia previsto per giovedì: si studia il volo sanitario

Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è previsto per giovedì. Lo si apprende da fonti ben informate. Le stesse fonti spiegano come l’intenzione sarebbe quella di anticipare il volo da Cuba a domani, ma difficilmente si riuscirà ad organizzare il trasferimento prima del 3 settembre.

Il rientro con un volo sanitario, una sorta di aeroambulanza. Niente volo di Stato, dunque, una offerta che avrebbe rifiutato lo stesso Dibba. Sarà, invece, lui stesso, sull’isola per realizzare alcuni reportage per il quotidiano, a coprire le spese del trasporto sanitario tramite l’assicurazione attivata prima della partenza. Il Movimento 5 Stelle, invece, si starebbe occupando delle procedure logistiche.

Intanto, a Cuba sono arrivati l’ex compagna del pentastellato e madre dei suoi figli, Sahra, e alcuni dei suoi amici più cari, una presenza che per il pentastellato della prima ora sarebbe “un enorme sollievo”, spiegano dal Fatto Quotidiano. Sull’isola anche i due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma, inviati dal leader del M5s, Giuseppe Conte. Si tratta di neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva che ieri hanno visitato Di Battista e hanno poi fatto un punto con i medici cubani che lo hanno in cura.

Dibba, intanto, ricoverato all’ospedale ‘Hermanos Ameijeiras’ dell’Avana dopo il trasferimento dal nosocomio di Santa Clara in cui era stato trasportato d’urgenza, resta vigile. L’ex deputato 48enne si è fatto sentire sui social e su Instagram ieri ha postato una storia sul genocidio a Gaza con una frase: “Il genocidio continua e l’Ue non ha messo una sanzione per i peggiori assassini di bambini della storia”.