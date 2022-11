"Non si è uccisa". Il mistero di Gaia, sparita dalla nave

Ci sono ancora molti punti da chiarire sulla scomparsa di Gaia Randazzo, la ventenne svanita nel nulla dal traghetto diretto da Genova a Palermo. Secondo gli investigatori, la giovane si sarebbe suicidata. Lo testimonierebbe un sms, scritto e mai inviato, al suo (ex) fidanzato: " Ti amo, addio, perdonami ". Ma i genitori della ragazza escludono l’ipotesi di un gesto volontario: " Non era depressa. Vorremmo poter visionare le telecamere della nave ", precisano in un’intervista al Corriere della Sera.

La scomparsa

Da due settimane, Angela, la mamma di Gaia, non riesce a darsi pace. Vive incollata al telefono nella speranza che, prima o poi, qualcuno le dia notizie di sua figlia. Lo scorso 10 novembre, la giovane si è imbarcata su un traghetto per la Sicilia assieme al fratello. Avevano programmato di andare a trovare la nonna materna, che vive a Cinisi, paese di cui sono originari i genitori: non è mai approdata sull’isola. A bordo della nave, abbandonati sopra una panchina, sono stati ritrovati la felpa, lo zaino e il suo cellulare. Per gli investigatori ci sono ben pochi dubbi: " Si è gettata in acqua ". L’avrebbe fatto per amore.

I genitori: “Non era depressa”

I genitori di Gaia rifiutano l’ipotesi del suicidio: " Gaia ci aveva detto di aver lasciato il suo ragazzo, ci raccontava tutto. - spiegano - Si vedevano da 4 mesi, era poco più di un'amicizia. Non ne soffriva, non era depressa, era stata lei a chiudere ". Il corpo della giovane, nell’ipotesi in cui sia precipitata in mare, non è ancora stato ritrovato. " Finora ci ha sentiti la polizia marittima di Palermo, ma alle domande che abbiamo fatto nessuno ha dato risposta" , precisa Angela Randazzo. I familiari della 20enne hanno deciso di affidarsi a un legale per fare luce sulla vicenda. " Vorremmo visionare le telecamere della nave - spiega la signora -. Ma non c'è stato detto se ce ne fossero e se fossero funzionanti. Né, da quel che sappiamo, qualcuno ha interrogato i passeggeri e il personale" .

L'appello