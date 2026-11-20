Choc nel carcere di Verona. Nadir Rossi, l’ex infermiere di 35 anni accusato della morte della moglie Jessica Dalla Chiara con una serie di iniezioni di insulina, si è impiccato all’interno della sua cella.

Nadir Rossi era indagato per l’omicidio di sua moglie Jessica, risalente allo scorso 24 giugno 2024. Stando alle accuse, la vittima sarebbe stata uccisa mediante somministrazione di insulina, impiegata a scopo non terapeutico. La donna sarebbe andata in crisi ipoglicemica e questo ne avrebbe causato il decesso, avvenuto in ospedale. Rossi avrebbe incassato addirittura l’indennizzo seguito alla morte della consorte, sulla quale era stata attivata, anni prima, una polizza sulla vita.

Il 35enne si trovava detenuto nel carcere di Verona come custodia cautelare applicata durante le indagini. La sua posizione era ancora al vaglio degli inquirenti.

Oggi la sconcertante notizia. Questa mattina, Nadir Rossi si è impiccato. Soccorso dal personale presente, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Il personale medico ha poi dichiarato la morte cerebrale.

Proprio ieri il tribunale del riesame aveva negato la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati difensori dell’uomo.

“A precisazione del comunicato stampa diffuso in relazione al suicidio presso la Casa Circondariale di Verona, si chiarisce che, per le notizie che provengono, il detenuto sarebbe stato condotto in ospedale in fin di vita. Si tratterebbe di morte cerebrale”, ha dichiarato il Responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio in una nota ufficiale. “Salgono così a 68 i reclusi morti di carcere e per carcere dall’inizio dell’anno, cui bisogna aggiungere 4 operatori che, parimenti, si sono tolti la vita in un sistema penitenziario che, proprio come l’inferno dantesco, toglie ogni speranza a chiunque vi entri, vuoi perché accusato di aver commesso un reato vuoi per servire lo Stato con l’uniforme blu della Polizia penitenziaria”, ha aggiunto.