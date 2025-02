Si prepara una nuova giornata di sciopero: mezzi e voli fermi il 28 febbraio

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mese di febbraio si concluderà con una nuova giornata di sciopero e di disagio per i viaggiatori. Le associazioni sindacali hanno infatti indetto una mobilitazione per il 28 febbraio che interesserà mezzi pubblici e comparto aereo, e che potrebbe arrivare a far sentire i propri effetti in diverse zone d'Italia.

Le città che saranno più colpite dai disagi dovuti dallo sciopero aereo sono Venezia e Palermo, mentre a Bari si dovrebbero avvertire i maggiori effetti dello stop dei trasporti pubblici.

Entrando nello specifico, a Palermo incrocerà le braccia il personale di Gesap, ovvero la società che si occupa della gestione dell'aeroporto siciliano Falcone Borsellino. Si tratta, come si legge anche sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una mobilitazione di 4 ore, che avrà inizio dalle ore 12.00 e si concluderà alle ore 16.00. I lavoratori si fermeranno per esprimere il loro malcontento relativo al mancato confronto con l'azienda e la mancata attuazione del piano strategico di riqualificazione e gestione delle efficienze.

A Venezia, invece, sciopereranno i lavoratori di Aviation Services, incaricati di provvedere all'assistenza voli da terra. In questo caso la mobilitazione sarà di 24 ore, con inizio alle 00.00 e conclusione alle 23.59 del 28 febbraio. Il personale di Aviation Services protesta contro la gestione aziendale oltre che per alcune questioni contrattuali. I lavoratori chiedono inoltre delle migliori condizioni lavorative.

Chiaramente lo stop del personale che interessa i due aeroporti potrebbe influire anche sul traffico aereo nazionale, provocando cancellazioni e ritardi, ecco perché viene consigliato ai viaggiatori di informarsi prima della partenza.

Per quanto riguarda lo sciopero dei mezzi pubblici, la mobilitazione interesserà Bari, e solo dopo quattro giorni di distanza dalla protesta del 24 febbraio. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Ferrovie Appulo Lucane di Bari e della Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l.

Le sigle sindacali coinvolte sono Faisa-Cisal nel primo caso, e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal nel secondo.

I dipendenti sciopereranno per un miglioramento delle loro condizioni lavorative, una migliore gestione aziendale e delle tutele salariali.