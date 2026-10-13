Si traveste e cerca di bloccare un volo: steward marocchino denunciato e rispedito in patria

Ha indossato una tuta sopra la divisa da assistente di volo e ha tentato di fuggire attraverso la pista dell’aeroporto di Bologna. Protagonista un marocchino di 25 anni, dipendente della Royal Air Maroc, che avrebbe escogitato un piano per sottrarsi al rientro nel proprio Paese e rimanere illegalmente in Italia. L’episodio, secondo quanto appreso da Il Giornale, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Il giovane, arrivato nello scalo emiliano come membro dell’equipaggio della compagnia di bandiera marocchina, avrebbe deciso di abbandonare improvvisamente l’aeromobile. Per tentare di passare inosservato avrebbe indossato una tuta sopra l’uniforme, cercando così di nascondere la propria identità professionale. Poi la fuga, direttamente attraverso l’area aeroportuale, con l’obiettivo di raggiungere il territorio italiano senza fare ritorno a bordo. Il tentativo sarebbe stato però interrotto dall’intervento degli agenti della Polizia di Frontiera, che avrebbero individuato e bloccato il venticinquenne prima che riuscisse ad allontanarsi dallo scalo. Secondo le informazioni raccolte, il giovane sarebbe stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e per attentato alla sicurezza dei trasporti aerei. La sua condotta avrebbe infatti interferito con le operazioni aeroportuali, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Per lui, però, il tentativo di rimanere in Italia si sarebbe concluso nel giro di poche ore. Dopo gli accertamenti, sarebbe stato disposto il respingimento e il venticinquenne sarebbe stato imbarcato su un altro volo diretto in Marocco nella stessa serata.